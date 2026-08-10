Los objetos más extraños encontrados en excavaciones españolas durante la última década

La arqueología posee una singular habilidad para cuestionar la percepción que teníamos del pasado. Esperamos que una excavación de a la luz monedas, vasijas, armas o residuos de construcción. A veces, sin embargo, aparece de las tierras algo muy poco previsible: una mano de bronce con signos grabados, una muñeca articulada, trozos de un extraño objeto romano o un fragmento de roca con dibujos de guerreros que alguien realizó hace unos 2.500 años.

España ha suministrado varios de estos hallazgos recientemente. No son siempre los objetos más costosos o brillantes que se encuentran en la labor de arqueólogo, aunque sí algunos que requieren detenimiento y que hacen alzarse la cuestión de lo que se está observando de manera más particular.

La Mano de Irulegi: una mano de bronce que llevaba dos mil años esperando

Pocas piezas arqueológicas españolas más recientes han logrado la popularidad que ha alcanzado la Mano de Irulegi. Fue encontrada por primera vez en 2021 durante las excavaciones en la aldea de la Era del Hierro localizada en el Monte Irulegi, en Navarra. El hallazgo fue presentado oficialmente al público sólo en noviembre de 2022.

Se trata de una pieza de bronce tallada como un dedo anular de la mano derecha, aproximadamente del mismo tamaño que un humano real. De hecho, conserva la representación de las uñas. Se puede suponer que también tuvo un agujero en la parte de la muñeca para que pudiera estar colgada.

Pero lo verdaderamente extraordinario apareció cuando los investigadores estudiaron las inscripciones grabadas sobre su superficie. La pieza, fechada en el primer cuarto del siglo I a. C., contiene el documento más antiguo y extenso conocido escrito utilizando el denominado signario vascónico. Su primera palabra fue transcrita inicialmente como sorioneku, término que despertó enorme interés por su posible relación con el euskera.

La interpretación completa del texto continúa siendo objeto de investigación.

La mano probablemente estuvo vinculada a algún tipo de práctica protectora o ritual. Lo fascinante es imaginarla en su contexto original, quizá colocada junto a la entrada de una vivienda antes de que aquel poblado fuese destruido.

Los rostros que cambiaron la imagen de Tarteso

Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz), se ha convertido en uno de esos yacimientos donde resulta difícil anticipar qué aparecerá durante la siguiente campaña.

En 2023 ocurrió algo excepcional. Los arqueólogos del Instituto de Arqueología de Mérida recuperaron cinco relieves figurados del siglo V a. C. Entre ellos había dos rostros femeninos prácticamente completos, adornados con grandes pendientes característicos de la orfebrería tartésica.

Hasta entonces no se conocían representaciones humanas de este tipo vinculadas a Tarteso. No eran simples caras talladas en piedra. Su aparición obligaba a reconsiderar la idea que teníamos sobre la capacidad artística y las formas de representación de aquella cultura del suroeste peninsular.

Hay otro detalle intrigante. Las esculturas habían sido destruidas deliberadamente y sus fragmentos aparecieron a diferentes alturas dentro del relleno del edificio. Los investigadores plantean que pudieron pertenecer originalmente a un gran relieve con una escena posiblemente mitológica.

Todavía quedan piezas por encontrar.

Una especie de cuaderno de bocetos de hace 2.500 años

El mismo yacimiento extremeño proporcionó otra sorpresa en 2024. Esta vez el objeto era mucho más humilde: una placa de pizarra de unos 20 centímetros.

Al limpiarla aparecieron dibujos realizados sobre sus dos caras. Había rostros, figuras geométricas y personajes armados. Cuatro de ellos han sido interpretados como guerreros por sus vestimentas y armas.

Lo realmente curioso es la explicación propuesta para la pieza. Los investigadores consideran que podría tratarse de una pizarra utilizada por un artesano para ensayar diseños que posteriormente serían trasladados a objetos de oro, marfil o madera. Algo parecido, salvando una distancia de dos milenios y medio, a un cuaderno de bocetos.

Eso permite observar algo que normalmente desaparece del registro arqueológico: el proceso creativo.

Una “Barbie” romana encontrada en Córdoba

Los objetos relacionados con la infancia antigua tienen algo especial porque rara vez aparecen con la misma frecuencia que las herramientas, recipientes o monedas.

En Torreparedones, el importante yacimiento situado entre Baena y Castro del Río, en Córdoba, las excavaciones sacaron a la luz en 2025 los restos de una muñeca articulada romana fabricada en terracota. El hallazgo apareció en un antiguo pozo reutilizado como vertedero.

Se conservaban el torso y diferentes fragmentos de extremidades. Las articulaciones permitían mover partes del cuerpo, una característica conocida en otras muñecas de época romana pero excepcional dentro del registro arqueológico peninsular.

El misterioso mueble romano de Isturgi

Uno de los objetos más singulares de esta selección apareció en 2018 en Isturgi, la antigua ciudad íbero-romana localizada en Los Villares de Andújar, Jaén.

En realidad, decir que apareció “un mueble” puede resultar engañoso. La madera había desaparecido casi completamente. Lo que sobrevivió fueron numerosos elementos de hueso tallado que originalmente decoraban su estructura. Los trabajos de restauración realizados posteriormente por la Universidad de Granada han permitido comprender mejor el extraordinario conjunto.

Las placas conservan elementos arquitectónicos y representaciones humanas. Los investigadores consideran que se trata de un mueble doméstico romano anterior al siglo III d. C. No se conoce otro ejemplar con características y grado de cohesión semejantes dentro del antiguo Imperio romano.

Lo extraño suele contar las mejores historias

La última década de excavaciones españolas lo demuestra bien. La mayoría de las veces salen fragmentos aparentemente modestos. De vez en cuando aparece algo que nadie esperaba. Y entonces unas pocas piezas de barro, piedra, hueso o bronce obligan a volver a mirar el pasado.