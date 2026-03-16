Javier Bardem da el cante en los Oscar con un mensaje sanchista en el escenario: el único discurso político

Javier Bardem ha dado el cante en la gala de los premios Oscar 2026, donde ha sido el único que ha metido con calzador ideología política en la ceremonia. Bardem ha sido tan predecible como siempre con su doctrina, el credo de la izquierda española. Así, el actor ha llevado por bandera en Hollywood el eslogan del No a la guerra con el que Pedro Sánchez intenta rascar votos, por un lado, y mostrarse ante el mundo como el líder que planta cara a Donald Trump, por otro.

El actor ha subido al escenario junto a la actriz y productora Priyanka Chopra, para entregar el Oscar a Mejor película internacional -que, finalmente, no ha sido para la española Sirat-, y ha puesto en un apuro a su compañera, tal y como había adelantado que haría en declaraciones en la alfombra roja.

Bardem aseguró horas antes de entrar al teatro Dolby que enviaría algún mensaje político, aprovechando que tendría el altavoz que le otorga la oportunidad de entregar un premio. No hacía falta tampoco mucha imaginación para prever que lo haría, dadas las dimensiones del cartel que llevaba en la solapa de la americana, mucho más visible que la pajarita, que rezaba el No a la guerra de Zapatero rescatado por Sánchez.

Javier Bardem, por libre en los Oscar

Ya en la gala, Bardem ha sido el único que ha hecho campaña, puesto que el resto de mensajes de tono político han estado libres de cualquier tipo de sesgo. Quienes los han pronunciado se han limitado a hablar de «un mundo horripilante», de «un desastre de mundo al que ojalá las nuevas generaciones aporten sentido común y decencia» o a pronunciar «en nombre de nuestros hijos, paremos todas estas guerras».

En cambio, Javier Bardem ha optado no sólo por introducir la política en un momento en el que ni siquiera él debía ser el protagonista -debía serlo el premiado, el equipo de Valor sentimental-, sino por introducirla con una clara orientación. Unos han hablado de guerras y él ha hablado de una sola guerra, la misma guerra que dominó la gala más propagandística de los Goya, que se desarrolló en consonancia con el mensaje del Gobierno de Sánchez. De hecho, el presidente acudió con la imputada Begoña Gómez.

En cuanto ha tenido el micrófono delante, con un deslucido look por el cartel, ha dicho «no a la guerra y Palestina libre». El gesto de Priyanka Chopra se ha tensado, en medio de una gala en la que Hollywood ha demostrado que se pueden enviar mensajes reivindicativos sin necesidad de aleccionar al público, algo que no ha hecho Bardem.