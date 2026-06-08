El dinero público está financiando la destrucción de las colonias de vencejos en las ciudades españolas. Las ayudas estatales a la rehabilitación de edificios sellan los huecos en los que estas aves crían cada primavera.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha movilizado más de 4.200 millones de euros de dinero público en cinco años para la rehabilitación y restauración de la edificación. Sin embargo, la concesión de esas ayudas no contempla la protección de las colonias residentes.

Ayudas sin garantías

Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que con motivo del Día Mundial del Vencejo, cada 7 de junio, reclama un mayor compromiso de las administraciones. La organización advierte de que las obras en fachadas y cubiertas son la principal causa del declive de estas aves en el medio urbano.

La mayoría de las subvenciones derivan del Real Decreto 853/2021, financiado en gran parte por fondos Next Generation. Este mes de junio de 2026 vence el plazo para finalizar las obras, aunque se han concedido prórrogas excepcionales.

4.050 millones en obras

A través del Plan de rehabilitación y regeneración urbana, el departamento ha puesto a disposición 4.050 millones de euros de dinero público desde 2021, repartidos en dos líneas: el Programa de rehabilitación de viviendas y el PIREP. Las comunidades autónomas gestionan las convocatorias.

Las actuaciones, dirigidas sobre todo a mejorar la eficiencia energética, intervienen en tejados, cubiertas, medianeras y fachadas. Al reforzar el aislamiento térmico, sellan huecos y grietas, sustituyen aleros y tapan los espacios bajo teja que las aves usan para nidificar.

Una especie vulnerable

El vencejo común (Apus apus) es el caso más característico, ya que ha evolucionado para adaptarse por completo a los hábitats urbanos. Esa dependencia le ha valido la categoría de Vulnerable, al enfrentarse a un riesgo alto de extinción.

Esta ave insectívora cumple una función clave en la ciudad, pues cada ejemplar devora miles de insectos al día y actúa como regulador natural de plagas. Pasa casi toda su vida en el aire y sólo se posa para criar.

Sin lugar donde criar

Su valor ha impulsado iniciativas de conservación como la reintroducción de 900 vencejos en el cielo de la Castellana, en Madrid, o la decisión de Escocia de obligar a instalar ladrillos nido en los edificios de nueva construcción.

Las obras pocas veces tienen en cuenta las épocas de nidificación. La instalación de andamios y mallas impide el acceso a los nidos e incluso aísla a las crías, condenándolas a la inanición.

Protegidas por ley

El vencejo común, el pálido y el real figuran en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La Ley 42/2007 prohíbe dañar, molestar o destruir de forma intencionada estas aves, sus nidos y sus zonas de reproducción.

Aunque el Real Decreto 853/2021 exige el principio DNSH, es decir, no causar un daño significativo, la gestión y las garantías recaen en las comunidades autónomas. Estas actúan a menudo con negligencia ante la ausencia de censos y seguimiento de las colonias.

El patrimonio en riesgo

El problema se extiende a la restauración del patrimonio histórico, como iglesias, catedrales, murallas o castillos. La principal vía es el Programa del 2% Cultural, que reserva ese porcentaje del presupuesto de las grandes obras públicas para conservar el patrimonio.

Gestionadas por el Ministerio de Vivienda junto al de Cultura, esas ayudas destinaron más de 160 millones de euros de dinero público desde 2023 a Bien de Interés Cultural y otras figuras de protección. Los proyectos los aprueban las comisiones de Patrimonio autonómicas o locales.

Aciertos y fallos

Recae en ellas exigir una memoria de fauna, un calendario de obras estricto o la conservación de oquedades. Existen ejemplos correctos, como las murallas de la Macarena en Sevilla o de Lugo, pero también casos que ilustran los fallos del sistema.

Entre ellos figuran las obras del convento de Santa Clara en Soria, la Alcazaba de Guadix en Granada o las murallas de Toledo, denunciadas hace pocos meses. Todas fueron subvencionadas o financiadas directamente por ambos ministerios.

Ordenanzas para la fauna

La solución, según los ecologistas, pasa por ordenanzas municipales que condicionen las licencias de obra a la protección de la fauna urbana. La organización ha elaborado un modelo de documento a disposición de los ayuntamientos.

A escala autonómica y estatal, reclama incorporar a las ayudas condiciones obligatorias para proteger los espacios de nidificación. Además del vencejo, otras especies como aviones, golondrinas, cernícalos o murciélagos dependen de la edificación.

Censos y concienciación

También pide a las comisiones de Patrimonio memorias de fauna actualizadas y a las comunidades un censo documentado de la biodiversidad refugiada en los edificios que vayan a intervenirse o demolerse.

El 7 de junio se celebra el Día Mundial del Vencejo para concienciar sobre estas aves insectívoras urbanas. La campaña Las Tres Mosquiteras de Ecologistas en Acción trabaja desde 2021 para proteger a vencejos, aviones y golondrinas y hacer las ciudades más acogedoras para ellas.