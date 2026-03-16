‘Una batalla tras otra’, premio a la mejor película en los Oscar 2026

Tras una gala repleta de sorpresas y emoción, el Dolby Theatre de Hollywood cerró su glamuroso telón con el último gran premio de la noche: Una batalla tras otra es la mejor película de los Oscar 2026. Una victoria final que estuvo acompañada de la ya habitual expectación del momento, a pesar de que el circuito previo de eventos, galas, ya nos avisaba de la alta probabilidad de éxito de la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson

El/la cineasta subió al escenario acompañado de los productores ejecutivos con un discurso de agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible la existencia de esta nueva página en la historia de la Academia, a través de una Una batalla tras otra que representa, desde estos instantes, otro capítulo destacado en el glorioso recorrido de la trayectoria de las estatuillas doradas. Considerado el galardón más excelso del séptimo arte, el triunfo en la categoría a la mejor película en los Oscar 2026 recae con fuerza y mérito, suponiendo la consagración definitiva de Anderson en la industria.

La 98.ª edición de los prestigiosos galardones estuvieron presentados de nuevo por Conan O’Brien en una velada repleta de discursos, actuaciones musicales y una dura rivalidad en varias candidaturas. Especialmente en la sección reina de la alfombra roja, donde hacia tiempo que no existía una variedad de proyectos tan abrumadora.

‘Una batalla tras otra’, mejor película en los Oscar 2026

Un año más, el listado de largometrajes nominados a mejor película en los Oscar 2026 volvió a ocupar los 10 casilleros disponibles: Los pecadores (Ryan Coogler), Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson), Valor sentimental (Joachim Trier), Marty Supreme (Josh Safdie), Frankenstein (Guillermo del Toro), Hamnet (Chloé Zhao), F1: La película (Joseph Kosinki), Bugonia (Yorgos Lanthimos), El agente secreto (Kleber Mendonça Filho) y Sueños de trenes (Clint Bentley).

Todas ellas dan fe de la diversidad narrativa de una meca del cine que, cada vez, abraza con más esmero el arte audiovisual internacional. De hecho, de la lista, cuatro no son producciones norteamericanas. Valor sentimental es noruega, Hamnet es británica, Bugonia está producida por Irlanda y El agente secreto es la gran candidata brasileña de la competencia.

Una batalla tras otra, es finalmente la mejor película de los Oscar, aunque como viene siendo habitual, su brillo resultará enormemente injusto para todos aquellos detractores del filme. Sea cual sea la decisión, hace tiempo que el oro de los premios no está exento de críticas desmedidas por un sector importante de la comunidad cinéfila.

Hereda el triunfo de ‘Anora’

La coronación del título de Una batalla tras otra’hereda la victoria de Anora el año pasado. Independientemente de la polémica sobre lo justo o lo injusto de la victoria de Una batalla tras otra, nadie puede dudar de la relevancia de una historia que se ha convertido en una referencia absoluta dentro del reciente calendario cinematográfico.

La ganadora emociona y transmite sus grandes virtudes bajo una creatividad brutal, alejada de los convencionalismos y de la hegemonía del algoritmo que impera actualmente en las plataformas de streaming. Mientras existan películas como Una batalla tras otra, el cine seguirá con sus constantes vitales intactas.