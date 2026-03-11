La banda sonora de los Oscar 2026: 8 canciones de las películas nominadas que no puedo dejar de escuchar

El próximo día 16 de marzo, el séptimo arte tiene la cinta más relevante del año: los Premios Oscar 2026. Una gala que coronará a la mejor película del calendario cinematográfico y que por el camino, despejará varias incógnitas cargadas de expectación…¿se llevará finalmente la estatuilla dorada Timothée Chalamet? ¿batirá Los pecadores algún tipo de récord? ¿Sirat se irá de vacío? Los grandes debates de la ceremonia se meditan mejor con música de fondo y por eso, he creado una lista con ocho canciones imprescindibles de las películas nominadas. Llevo escuchándolas en bucle durante semanas porque son auténticos temazos:

Oscar 2026: 8 canciones de películas que me pongo en bucle

1-‘Golden’ de HUNTR/X

Las guerreras k-pop no sólo es la cinta más vista de la historia de Netflix. Su banda sonora original también ha sobrepasado cualquier expectativa dentro de la industria musical. Nominada al Oscar a la mejor canción, el ritmo pop ultrapegadizo del grupo HUNTR/X estuvo durante ocho semanas consecutivas liderando la lista de la Billboard y en YouTube, el vídeo musical ha superado las 6.200 millones de reproducciones. Una de las candidaturas «cantadas» de la noche de premios y la actuación que todo el mundo quiere ver sí o sí en la gala.

Película: Las guerreras k-pop

Nominaciones: 2 (mejor película de animación y canción)

2-‘Train Dreams’ de Nick Cave y Bryce Dessner

Resulta tremendamente complicado sintetizar en un tema, todo lo que la cinta de Clint Bentley abarca. Aunque quizás, nadie como Nick Cave para intentar profundizar en ese sentimiento inenarrable. Train Dreams es una de las canciones de las películas nominadas que te volverán a sumergir de lleno en el argumento del título: la solitaria y humanista historia de Robert Grainier.

Película: Sueño de trenes

Nominaciones: 4 (mejor película, guion adaptado, fotografía y canción)

3-‘Cannock Chase’ de Labi Siffre

No todos los temas que suenan en esta lista representan canciones originales hechas ex profeso para sus filmes. Labi Siffre es un clásico de la música folk que ayuda a Valor sentimental con ese catártico clímax final repleto de emoción. Parte de la letra es en sí misma, un canto nostálgico de dolor y vida:

It seemed like my soul was dead and gone

(Parecía que mi alma estaba muerta y desaparecida)

But it’s alright

(Pero está bien)

I’m back in the fight

(Estoy de vuelta en la pelea)

Película: Valor sentimental

Nominaciones: 9 (mejor película, dirección actriz principal, actriz de reparto, actor de reparto, actriz de reparto, película internacional, guion original y montaje)

4-‘On the Nature of Daylight’ de Max Ritcher

La llegada (2016), Shutter Island (2010) o la serie El cuento de la criada (2017) han utilizado el ya un tanto manido tema de Max Ritcher. Pero ninguna de dichas producciones ha logrado alcanzar el grado superlativo de mezclar On the Nature of Daylight con el majestuoso cierre de Hamnet. El trabajo de Ritcher es la guinda sentimental que arranca las primeras e inevitables lágrimas de cualquier espectador que se pone al frente del filme de Chloe Zháo.

Película: Hamnet

Nominaciones: 8 (mejor película, dirección, actriz principal, guion adaptado, banda sonora, diseño de producción, dirección de casting y vestuario)

5-‘Tears for Fears’ de Change

Uno de los puntos fuertes del largometraje de Josh Safdie es la creación de una atmósfera capaz de atrapar al público a través de constantes estímulos. Un recorrido taquicárdico que funciona precisamente, con el frenesí propio de una partida de ping-pong y donde la música cumple un valor fundamental. Sin embargo y a pesar de las composiciones de Daniel Lopatin, la melodía que se repite en mis cascos desde su estreno es la canción que Change lanzó en 1983 y que suena en el mismo arranque de Marty Supreme.

Película: Marty Supreme

Nominaciones: 9 (mejor película, dirección, actor principal, guion original, montaje, fotografía, diseño de producción, dirección de casting, vestuario)

6-‘Good luck, Babe’ de Chapell Roan

Me pasa un poco lo mismo que con Marty Supreme. Las partituras de Jerskin Fendrix te meten de lleno en el ambiente conspiranoico de Bugonia, pero yo sólo puedo recordar el himno de Chapell Roan. Parece que Yorgos Lanthimos tenía en mente Good luck, Babe desde el primer momento en el que concibió la secuencia final de su cinta. Tema cargado de energía que sirve para empezar con buen pie cualquier día de la semana.

Película: Bugonia

Nominaciones: 4 (mejor película, actriz principal, guion adaptado y banda sonora)

7-‘Troubled Waters’ de OG DayV and Uncle James

En esta lista de canciones de las películas nominadas no podía faltar, bajo ningún concepto, una parada para poner en valor el filme más musical de los Oscar 2026. La nominada es I Lied To You de Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, no obstante si tuviese que quedarme con un único sonido, ese sería el de Troubled Waters. Refleja a la perfección el espíritu de Los pecadores, mezclando el blues más tradicional con el hip-hop actual.

Película: Los pecadores

Nominaciones: 16 (mejor película, dirección, actor principal, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, montaje, fotografía, banda sonora, canción, diseño de producción, dirección de casting, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos visuales)

8-‘F1’ de Hans Zimmer

¿Hay alguien en la faz de la Tierra que no sepa quién es Hans Zimmer? Ganador de dos premios de la Academia y 12 veces nominado en la alfombra roja, el compositor alemán compara su tema principal con la sensación de estar dentro de un monoplaza: «algo peligroso, pero increíblemente elegante». La canción perfecta de los Oscar para salir a correr o entrenar cualquier disciplina deportiva.