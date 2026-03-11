Las violaciones se disparan en el territorio valenciano un 15,4% con Bernabé en vísperas de precampaña

Las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, se han disparado en la Comunidad Valenciana en este 2025 en un 15,4% respecto al ejercicio anterior, el de 2024. Ese 15,4% se sitúa un 12,6% por encima de la media del Estado español, que en ese ejercicio ha sido del 2,8%. En cifras absolutas, en 2025 se han producido 593 agresiones sexuales con penetración en la Comunidad Valenciana. En concreto, en 2025, el número de agresiones sexuales con penetración cometidas en la Comunidad Valenciana supera en 51 el total de los 542 municipios que existen en este territorio. Además, esas 593 agresiones sexuales con penetración en 2025 suponen una alarmante media de 1,6 diarias. La acumulación de todos esos datos es lo que sitúa todas las miradas sobre la delegada del Gobierno de Sánchez, la socialista Pilar Bernabé, precisamente en vísperas del arranque de su precampaña para un puesto de la responsabilidad de la Alcaldía de Valencia.

Los datos han recuperado la actualidad después de la reciente detención de tres menores por violar a una compañera de clase y grabar la agresión, lo que sucedió el pasado mes de febrero. Y, también, por casos como el del violador en serie de Valencia, que en 2025 agredió a seis mujeres en cinco días, haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los investigadores lo atraparon por las descripciones que aportaron las víctimas y el rastro que dejó con su teléfono móvil.

Pero las cifras de las agresiones sexuales con penetración se han disparado en la Comunidad Valenciana en un año en que la delegada de Sánchez, Pilar Bernabé, ha lanzado precisamente su precandidatura para aspirar a la Alcaldía de Valencia.

Ese incremento de las violaciones es la tendencia desde que a finales de junio de 2022, Pedro Sánchez eligió a la mencionada Pilar Bernabé para ser la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tanto al concluir aquel 2022 como los años 2024 y 2025, las agresiones sexuales con penetración han aumentado en la Comunidad Valenciana. Solo en 2023 se produjo un descenso de las agresiones sexuales con penetración.

En 2022, crecieron un 47,9%. En 2024, un 9,3%. Y, como se ha dicho, en el recién concluido 2025, un 15,4%. La excepción a esa escalada se produjo en el año 2023, cuando, siempre según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, se redujeron en un 8%.

Este exponencial incremento de las agresiones sexuales con penetración en la Comunidad Valenciana se encuadra, a su vez, en una clara escalada de los delitos contra la libertad sexual, también en este territorio. Así, mientras esos delitos contra la libertad sexual se han incrementado en el conjunto de España un 2,3% en el pasado 2025, en la Comunidad Valenciana se han elevado hasta un 7,3%. Es decir, exactamente cinco puntos por encima de la media estatal.

Y, mientras el resto de delitos contra la libertad sexual, que no son el de agresión sexual con penetración, se han incrementado de media en España, en el año 2025, un 2,1%, en la Comunidad Valenciana, ese aumento ha sido del 5,2%. Un punto más del doble de la media española.