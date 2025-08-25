El violador en serie de Valencia es un hombre de origen argentino de 33 años que agredió a seis mujeres en cinco días, haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los investigadores de la UFAM han conseguido atraparle gracias a las descripciones que aportaron las víctimas y al rastro que dejó con su teléfono móvil.

Ahora, la Policía acusa al violador de seis delitos de agresión sexual, dos de ellos con el agravante de acceso carnal. Además, se le imputan los delitos de usurpación de funciones públicas, por fingir ser policía y Guardia Civil para abordar a sus víctimas, y de robo con violencia porque el violador robaba a las víctimas tras consumar las violaciones.

Las agresiones sexuales consecutivas se produjeron entre los días 15 y 18 de agosto en Valencia. En esas fechas el violador en serie habría agredido sexualmente a seis mujeres de entre 19 y 28 años aprovechando que estaban solas en la calle.

Así actuaba el violador

El violador en serie de Valencia seguía siempre un mismo patrón de actuación. Abordaba a las mujeres en la calle o en portales identificándose como agente y usaba jerga policial para alegar que debía registrarlas.

A una de las víctimas, una prostituta, llegó a citarla en un portal y allí la agredió brutalmente, despojándola después de su ropa y objetos persona. No fue la única ocasión en la que, tras agredir a las mujeres, el violador les robó sus objetos de valor.

Las descripciones de las víctimas

Las víctimas, cuatro mujeres españolas, una boliviana y una italiana, describieron al violador como un hombre con barba que solía llevar un casco y hablaba como un policía.

Gracias las denuncias, los agentes pudieron localizar al supuesto depredador sexual, un hombre de 33 años y nacionalidad argentina, al que citaron en comisaría el pasado jueves y detuvieron de inmediato.

