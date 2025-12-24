Koldo avisa desde Soto del Real: «Voy a devolver el daño gratuito que me han hecho»

Koldo García manda el siguiente mensaje desde la cárcel de Soto del Real a tres días de cumplir su primer mes en prisión provisional: «No me he quedado con un duro y lo demostraré, voy a devolver el daño gratuito que me han hecho».

El que fuera asesor de José Luis Ábalos no quiere quedarse sin voz pese a estar en prisión. Por ello, Koldo García ya ha llamado en dos ocasiones a la redacción de OKDIARIO para contar cómo es su vida en la cárcel y las razones por las que cree que está ahí.

«Se sabe perfectamente de sobra que yo estoy aquí porque pienso en rojo, ya que si soy azul no sería así», expone Koldo. Y prosigue: «Lo que te quiero dar a entender es que yo estoy aquí por un señor, que yo ayudé a todo el mundo, que no me he quedado con un duro y lo puedo demostrar».

Koldo también avisa a las personas por las que considera que está en prisión: «Voy a devolver todo el daño que me han hecho gratuitamente, porque la gente está mintiendo y estoy aquí por culpa de mentiras».

El que fuera mano derecha del ex ministro Ábalos también cree que no debería ir a prisión provisional porque asegura que «no se va a ir a ninguna parte».

El principal motivo por el que el juez Leopoldo Puente acordó su ingreso en la cárcel fue por considerar que, en el caso de Koldo, había riesgo extremo de fuga al conocer que sería juzgado y las elevadas penas que solicitaban para él las acusaciones y la Fiscalía.

La convivencia de Koldo con Ábalos

Koldo entró en la cárcel de Soto del Real junto a José Luis Ábalos, con el que pasa muchas horas al día. Durante la llamada, Koldo explica que se están relacionando con el resto de presos y han escuchado sus historias. «Todo el mundo nos saluda y los compañeros nos tratan con mucho cariño», relata.

Mientras Koldo dedica todas sus mañanas a hacer deporte, Ábalos prefiere leer y pasa mucho tiempo en la biblioteca de la prisión. El ex ministro ha aprovechado el aburrimiento en Soto del Real para leer La Península de las casas vacías de David Uclés; Lecciones de la Historia de Edgar Morin; Fouché: retrato de un hombre político de Stefan Zweig; y El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl, entre otros.

«Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto «reclusión» se convierte en «familiar» al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular. Os invito a descubrir estas obras. Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que en una simple y buena lectura», ha escrito Ábalos en su cuenta de X.

Los dos siguen compartiendo celda en el módulo 13. Ambos se han traído fotografías de sus familias, comparten un calendario en el que tachan las semanas que llevan ahí y hacen uso de la televisión que se han comprado. Ábalos también guarda un cuaderno en blanco y solapas verdes en el que puede escribir.

Las Navidades en la cárcel

Koldo y Ábalos pasarán estas Navidades en la cárcel. El mencionado escenario era algo que no esperaban y han tenido que adaptarse a su nueva situación. Echan de menos a sus familias, como es natural, aunque han tenido tiempo para reencontrarse con ellos en comunicaciones a través del cristal de 40 minutos de duración y vis a vis de dos horas en las que han podido abrazarse.

Los funcionarios de la prisión de Soto del Real preparan estas fechas navideñas un menú especial para los reclusos. Son fechas sensibles para algunos de ellos que aún mantienen el contacto con su entorno gracias al teléfono de la prisión desde el que tienen una veintena de llamadas limitadas al mes.

Ábalos, a través de una persona de su confianza que maneja su cuenta de X, ha felicitado a los españoles las Navidades: «Mis mejores deseos para estos días y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas».