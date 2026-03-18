Mario Casas cuestiona que se invite a influencers en la gala de los Goya: lo ve «extraño» por otros actores

La última edición de los Premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero, continúa generando debate en el sector cinematográfico. A la controversia política y a algunas intervenciones que marcaron la gala se ha sumado una discusión que ha ganado fuerza en los últimos días: la presencia de influencers y creadores de contenido en un evento que tradicionalmente ha estado reservado a profesionales de la industria. El actor Mario Casas ha sido una de las voces que ha reflexionado públicamente sobre esta cuestión.

El intérprete ha abordado el asunto durante la promoción de su nueva película, Zeta, que se estrenará el 20 de marzo en la plataforma Prime Video. En ese contexto, Casas se ha referido a la polémica generada por la gala de los Premios Goya, señalando que le resulta «extraño» que algunos profesionales del cine no hayan podido asistir al evento mientras que sí lo han hecho figuras conocidas principalmente por su actividad en redes sociales.

El actor, uno de los rostros más reconocidos del cine español en la última década, ha matizado que se trata de un asunto complejo. No obstante, ha subrayado que la situación resulta llamativa cuando algunos miembros de la industria quedan fuera de una cita que simboliza el reconocimiento colectivo al trabajo cinematográfico.

La opinión de Mario Casas

Durante sus declaraciones, Mario Casas explicó que lo que realmente le sorprende no es tanto la presencia de influencers como el hecho de que determinados profesionales del sector no hayan recibido invitación para asistir a la ceremonia. En sus palabras, la cuestión adquiere otra dimensión cuando se trata de personas que han formado parte del cine español durante años o incluso han sido premiadas por la Academia.

El actor insistió en que le resulta especialmente llamativo que algunos compañeros hayan manifestado públicamente que no pudieron acudir a la gala. Según señaló, se trata de profesionales que han contribuido a construir la industria cinematográfica y que, en muchos casos, han participado activamente en la historia reciente de los propios premios.

Aun así, Mario quiso evitar un posicionamiento radical en el debate. Reconoció que el mundo cultural está cambiando y que existen nuevos perfiles profesionales que también generan interés mediático y atraen a públicos diferentes. Por ello, defendió que puede haber espacio para todos en un evento que cada año busca proyectar una imagen amplia y representativa del cine español.

Una gala con muchos influencers

La 40ª edición de los Premios Goya, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, estuvo marcada por diversos momentos que provocaron debate. Más allá de los premios concedidos, la ceremonia también fue objeto de polémica por algunos discursos y comentarios realizados durante la noche.

Entre los episodios que más repercusión tuvieron se encuentran las críticas que lanzó Silvia Abril a la Iglesia Católica durante su intervención en la gala. También generaron conversación las declaraciones de Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, quienes defendieron públicamente la idea de que la cultura debería mantenerse al margen de la confrontación política.

Sin embargo, uno de los aspectos que más comentarios provocó fue la notable presencia de influencers y creadores digitales tanto en la alfombra roja como en el patio de butacas. Entre los asistentes figuraban personalidades muy conocidas en redes sociales como Laura Escanes, Dulceida o Marina Rivers, cuyas apariciones fueron ampliamente difundidas en plataformas digitales.

La asistencia de estas figuras generó opiniones divididas. Para algunos, su presencia contribuye a ampliar el alcance mediático del evento y a acercarlo a públicos jóvenes que consumen contenidos principalmente a través de redes sociales. Para otros profesionales del cine, sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre los criterios a la hora de invitar a una ceremonia de estas características.

Yolanda Ramos ha roto su silencio

Entre las voces críticas con esta situación se encuentra la actriz y humorista Yolanda Ramos, quien expresó su malestar al conocer la lista de invitados de la gala. Yolanda explicó que, a pesar de su trayectoria profesional en el cine y la televisión, en muchas ocasiones no ha sido invitada a la ceremonia.

La intérprete señaló que no tiene nada en contra de los influencers que acudieron al evento, pero subrayó que le resultó llamativo ver a numerosos creadores de contenido en la gala mientras ella la seguía desde su casa. Según explicó, solo ha asistido a los Premios Goya en dos ocasiones: el año en que fue nominada y la edición posterior.

Sus declaraciones reflejan un sentimiento compartido por algunos profesionales del sector, que consideran que el principal evento del cine español debería priorizar la presencia de quienes participan directamente en la creación de las películas.

Mientras el debate continúa, la polémica surgida tras la última edición de los Premios Goya confirma que la relación entre la industria audiovisual y el ecosistema digital seguirá siendo uno de los temas clave en los próximos años. Las opiniones expresadas por actores, creadores y miembros de la Academia evidencian que la conversación sobre el futuro del principal evento del cine español está lejos de cerrarse.