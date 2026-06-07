Cunde la preocupación en el sur de España tras el aviso de AEMET: calor intenso la próxima semana y sin alivio a la vista

Calor intenso la próxima semana y sin alivio a la vista, la preocupación en el sur de España cunde tras el aviso. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha nadie hubiera imaginado en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es momento de poner en práctica una serie de novedades importantes que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son tiempos de aprovechar cada detalle de una forma que quizás nos costará creer.

En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un giro radical que hasta el momento nadie pensábamos que podría ver llegar. La próxima semana vamos a volver a un calor intenso que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. En unos momentos en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración determinadas situaciones que nos preocuparán más de la cuenta. En especial, cuando estamos ante un aviso de la AEMET que puede cambiarlo todo por completo.

En el sur de España cunde la preocupación tras el aviso de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante advertencia ante el aviso que han dado. Un fenómeno poco común parece que acabará siendo una realidad en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo un problema mayor.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede cambiar. Es momento de conocer lo que realmente puede pasar en estas jornadas en las que cada elemento puede ser esencial.

Será el momento de conocer lo que puede acabar siendo esencial, en estos días en los que el verano puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos tiempos en los que realmente puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Después de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este cambio de tiempo que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Las temperaturas van a darnos más de un susto, en especial en el sur del país.

Calor intenso la próxima semana y sin alivio a la vista

Esta próxima semana lo que nos estará esperando es un calor intenso que deberemos tener en consideración. Las temperaturas van a volver a subir de tal forma que tocará estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales.

Los expertos de El Tiempo nos explican en su blog que: «Durante la jornada del lunes las temperaturas continuarán siendo muy altas y superando los 30 ºC en la mayor parte del país. Se espera alcanzar los 35 ºC en Extremadura, la meseta sur, el valle del Ebro y, de forma puntual, en regiones del centro peninsular. En el valle del Guadalquivir, las máximas podrán llegar a situarse en torno a los 37 ºC – 38 ºC. Estos valores se encuentran nuevamente muy por encima de los típicos para la época del año, marcando una anomalía de más de 5 ºC en amplias regiones del interior peninsular. En el norte de España, sin embargo, los valores se encontrarán dentro de los baremos normales».

El tiempo podría cambiar de forma significativa a partir de este mismo martes: «Será a partir del martes cuando lleguen los cambios en forma de descenso térmico. Sin embargo, este descenso afectará principalmente al tercio norte peninsular, donde las temperaturas registrarán valores típicos para la época del año, e incluso ligeramente más fríos. En regiones de la mitad sur peninsular las temperaturas se mantendrán. Una vez más se alcanzarán los 35 ºC en amplias zonas del sur peninsular. Incluso en el valle del Guadalquivir podrán rozarse los 40 ºC de forma puntual. Esta tendencia tendería a mantenerse durante buena parte de la semana. Las altas temperaturas continuarán afectando a regiones del centro y sur peninsular, mientras que en el tercio norte peninsular estos valores serán más suaves, especialmente en las proximidades del Cantábrico».

Será una pausa temporal en busca de una ola de calor que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas: «Desde el viernes en adelante podrían llegar nuevos cambios al territorio peninsular. Una dorsal junto con una masa de aire cálido iría ganando terreno, lo que resultaría en un ascenso de las temperaturas también en superficie durante el próximo fin de semana, cuando podrían dispararse los termómetros».

Las temperaturas van ser de récord: «De cumplirse las previsiones actuales, el final de la próxima semana podría estar marcado por temperaturas anómalamente muy cálidas en casi todo el país. Sin embargo, todavía queda más de una semana, por lo que cabe estar atentos a las próximas actualizaciones de los modelos meteorológicos».