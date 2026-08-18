Un abogado laboralista lanza una advertencia para los trabajadores que han tenido dos bajas el mismo año: «La Seguridad Social e Inspección de Trabajo van a proceder a un mayor control»

El abogado especializado en derecho laboral Ignacio de la Calzada ha lanzado un aviso a los trabajadores que recientemente se han cogido bajas laborales. Este experto en la materia ha querido advertir a estos empleados de las futuras inspecciones laborales que les podrían suponer un problema a los asalariados que en los últimos meses se hayan cogido dos bajas laborales. Consulta en este artículo todo lo que dice este abogado sobre las nuevas medidas de la Seguridad Social con respecto a las bajas laborales.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos problemas encima de la mesa y uno de ellos en materia laboral es el creciente número de bajas laborales que hay en nuestro país, que suponen un gran coste para la Tesorería General de la Seguridad Social. En 2025, en España, más de 1,5 millones de personas faltan a diario a su puesto de trabajo y en los últimos meses las bajas médicas han crecido hasta 43.000. Nuestro país está a la cabeza en Europa en este sentido y estudios recientes apuntan que en 2024 el 4,5% de los trabajadores españoles se ausentó de su trabajo por este motivo al menos una vez en el año.

Por ello, en el Gobierno han tomado la decisión de aumentar el control sobre los trabajadores que en el último año se han cogido más de una baja laboral. Sobre ello ha avisado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que ha publicado en un vídeo en las redes sociales en el que ha lanzado una advertencia a los trabajadores que han realizado esta práctica en los últimos meses.

El aviso de un abogado a los trabajadores por las bajas

«El Gobierno procederá a un mayor control sobre las bajas médicas», dice el titular del vídeo en el que comienza diciendo que: «Si has cogido más de dos bajas laborales en el último año, esto te interesa porque el Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en el mismo año». Durante sus primeros segundos de intervención explica el motivo principal: «La razón es el incremento de los gastos de baja médica».

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«Según un estudio, el 25% de los trabajadores acumula la mitad de todas las bajas médicas. Es decir, la mitad de las bajas las concentra 1/4 parte de los empleados», cuenta este abogado especializado en derecho laboral. «Con estos datos sobre la mesa, la Seguridad Social e Inspección de Trabajo han dicho: Tenemos que proceder a un mayor control. Por lo que van a proceder a realizar vigilancia sobre los procesos de baja repetitivos», cuenta.

Así que @un_tio_legal_ informa a los ciudadanos que Inspección de Trabajo va a revisar cuatro cosas. «La primera, si se repite la dolencia y la baja en un periodo de seis meses, es decir, si tienes una recaída», dice a la vez que confirma que también revisarán «si cumples con el tratamiento y las citas para la rehabilitación».

La Seguridad Social también revisará «si tu proceso dura más de lo que establecen las tablas de duración de las patologías o las enfermedades». «Hay enfermedades que deberían durar 6 meses y, sin embargo, se prolongan más. Otras en las que en tres deberían estar curadas», cuenta este abogado, que también avisa de que «los informes privados de clínicas o médicos van a valer menos que los informes de la sanidad pública siempre y cuando se contradigan».

«Ahora estate tranquilo y que no cunda el pánico; tienes el mismo derecho a coger la baja y esto no es ningún tipo de sanción automática ni quiere decir que con esto vayan a quitar la baja médica o no puedas cogerla. Sigues teniendo el mismo derecho de coger la baja médica y tienes la obligación de comunicarla a tu empresa», cuenta este abogado especializado en derecho laboral.