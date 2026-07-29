¿Qué pasa si el festivo del 15 de agosto estoy de vacaciones? La empresa te lo debe compensar según el abogado laboralista Juanma Lorente

El próximo 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María y como ya sabemos, es festivo en toda España. Sin embargo, muchos apenas lo notarán si están de vacaciones, pero es que además este año cae en sábado y cuando esto ocurre se puede tener duda de si ese día como ya es descanso, ¿se pierde o se puede disfrutar en otro momento? Lo cierto es que no siempre ha habido una respuesta clara, pero lo cierto es que en los últimos años los tribunales han ido fijando un criterio cada vez más definido.

Sobre este tema además se ha pronunciado el abogado laboralista Juanma Lorente, que lo ha explicado de forma sencilla en redes sociales. Según recuerda, no todos los días de descanso son iguales desde el punto de vista legal: una cosa es librar por calendario y otra distinta es un festivo reconocido por ley. Y ese matiz, que puede parecer menor, es el que está en el centro de muchas reclamaciones y también de varias sentencias recientes. Al final, es lo que marca la diferencia a la hora de saber si la empresa tiene que compensar ese día o no.

¿Qué pasa si el festivo del 15 de agosto estoy de vacaciones?

Uno de los mensajes más claros que deja el análisis de Lorente es que el festivo no debería desaparecer simplemente por coincidir con un día en el que el trabajador ya libra. En el caso del 15 de agosto, festivo nacional que cae en sábado, la situación es especialmente común en sectores donde ese día no se trabaja.

Según explica el abogado, si un empleado no trabaja ese sábado de forma habitual, está dejando de disfrutar un festivo que le corresponde. Y eso, en términos prácticos, implica que la empresa debería compensarlo.

Diferenciar descanso semanal y festivo

Para entender entonces por qué puede reclamarse esa compensación, es fundamental distinguir entre dos conceptos: el descanso semanal y los festivos. Por un lado, el Estatuto de los Trabajadores garantiza un descanso mínimo semanal. Por otro, reconoce hasta 14 fiestas laborales al año que son retribuidas y no recuperables. Aunque en la práctica puedan coincidir, jurídicamente no son lo mismo. Durante años, algunas interpretaciones consideraban que, si un festivo coincidía con el día de descanso, quedaba absorbido. Sin embargo, esta visión ha ido cambiando con el tiempo.

El Tribunal Supremo ha ido consolidando una doctrina distinta: el festivo no puede desaparecer simplemente por coincidir con el descanso semanal. Son derechos independientes y, por tanto, deben respetarse ambos.

Qué dicen las últimas sentencias

Esta interpretación no es sólo teórica. En los últimos años, varias resoluciones judiciales han reforzado esta idea, dejando claro que las empresas deben garantizar el disfrute efectivo de los festivos. Una de las más relevantes es una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2024, que concluye que no es correcto que un festivo se solape con el descanso semanal sin ofrecer compensación. La resolución distingue claramente ambos conceptos y establece que deben tratarse de forma separada. A partir de ahí, otras decisiones judiciales han seguido la misma línea, consolidando una interpretación que favorece al trabajador. En la práctica, esto significa que, salvo excepciones concretas, el festivo debe compensarse.

Cómo debe compensar la empresa ese día

Eso sí, que exista el derecho a compensación no significa que haya una única forma de aplicarlo. Aquí entra en juego un matiz importante que muchas veces genera confusión. La ley y la jurisprudencia reconocen el derecho, pero no establecen un mecanismo único para todos los casos. En muchos sectores, será el convenio colectivo el que determine cómo se compensa ese festivo. En otros, puede depender de acuerdos internos o de la organización de la empresa.

Lo más habitual es que se conceda un día de descanso adicional en otro momento del año. Sin embargo, también pueden existir otras fórmulas, siempre que respeten el derecho del trabajador a no perder ese festivo. Por eso, antes de reclamar, conviene revisar tanto el convenio colectivo como el calendario laboral de la empresa, ya que en muchos casos la solución ya está prevista.

Qué puedes hacer si no te compensan el festivo

Si llega el 15 de agosto y la empresa no ha previsto ninguna compensación, el trabajador puede plantear la situación. Lo recomendable es hacerlo primero de forma interna, hablando con la empresa o con el departamento de recursos humanos. Tal y como señala Juanma Lorente, el trabajador puede solicitar disfrutar ese día en otro momento del año, como compensación por un festivo que no ha podido disfrutar.

Y en el caso de que no haya acuerdo, siempre existe la posibilidad de acudir a la vía legal, apoyándose en la jurisprudencia reciente, que respalda esta interpretación en la mayoría de los casos. En definitiva, si el festivo coincide con un día de descanso habitual, no tiene por qué darse por perdido. La tendencia de los tribunales es clara: ese día debe disfrutarse de alguna forma, porque forma parte de los derechos reconocidos al trabajador.