El BOE lo confirma: éste es el nuevo precio del tabaco y las marcas que se verán afectadas

El Boletín Oficial del estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público para diversos productos del tabaco. Esto entró en vigor el 27 de junio afectando a cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. Una novedad que se aplica en los establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. Una medida que se lleva a cabo debido a los cambios en los costes de producción y la distribución e impuestos. Algunas de las marcas afectadas son Dos Amigos, El Gobernador o Romeo y Julieta, en cigarros y cigarritos; y Blackburn en el caso de la picadura de pipa.

Los nuevos precios

La actualización del BOE modifica el precio de varias referencias de cigarros y cigarritos como los siguientes:

Dos Amigos Paster 5×52 (24) = 9,95 euros .

5×52 (24) = . Dos Amigos Sidecar 6×53 (24) = 10,95 euros.

6×53 (24) = El Gobernador Robustos (10) = 12 euros.

(10) = Romeo y Julieta Amantes Edición Especial (5) = 80 euros.

Además, los precios se actualizan en varias picaduras de pipa de la marca Blackburn, pasándose a vender los diferentes formatos de 100 gramos por 15,95 euros.

¿Cuándo entrará en vigor?

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Por ello, todos los estancos deben de estar aplicando ya estos precios a los productos incluidos en las actualizaciones. Unas modificaciones que responden a las propuestas realizadas por fabricantes e importadores, que luego son autorizadas y publicadas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

¿Por qué cambian los precios del tabaco?

En el caso de España, el Gobierno no fija el precio de cada marca de forma directa, sino que son las empresas fabricantes e importadoras las que proponen nuevas tarifas que se oficializan tras su publicación en el BOE. Por eso, es común que cada poco tiempo se produzcan cambios que afectan sólo a algunas marcas o productos. Así que, los consumidores pueden consultar cuando lo necesiten los precios oficiales actualizados a través de las resoluciones publicadas en el BOE o en el buscador del Comisionado para el Mercado de Tabacos.