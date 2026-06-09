El BOE confirma el cambio en el precio del tabaco a partir de junio: la lista de las marcas afectadas

El precio del tabaco vuelve a subir este mes de junio. El Boletín Oficial del Estado ya ha confirmado el nuevo coste de hasta 134 productos de cigarrillos, cigarritos, cigarros y picaduras de liar y de pipa. Este incremento de los precios que entró en vigor los primeros días de junio afecta a marcas conocidas como Marlboro o Chesterfield. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva subida del precio del tabaco en España.

El precio del tabaco vuelve a subir en España. El pasado 29 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó la Resolución de 29 de mayo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. Esto quiere decir que en la primera semana de junio entró en vigor una nueva subida de los precios del tabaco en nuestro país.

El precio del tabaco se ha disparado en España en los últimos años casi un 30%. Por ejemplo, el precio de un paquete de Marlboro ha pasado de 4,85 euros que se pagan en el año 2016 hasta los 6,00 euros el paquete de 20 cigarrillos que hay que pagar en el año 2026. Y todo hace que estos precios seguirán subiendo durante los próximos años hasta equiparar el precio del tabaco al del resto de países de la Unión Europea.

El precio del tabaco también se ha subido en los últimos años con la intención de reducir el consumo en la sociedad y también para llevar a cabo una recaudación a través de los impuestos que se añaden a este producto. Aquí tener en cuenta que el gravamen sobre los cigarrillos representa casi un 80% del precio final de este producto, que es el que más carga impositiva tiene de España.

Sube el precio del tabaco en junio

«En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área del monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores», se puede leer sobre la nueva subida del precio del tabaco en esta primera semana de junio de 2026. Consulta en este artículo cuál ha sido la subida del precio del tabaco en los últimos días.

Cigarrillos

American Legend 100’S: 4,60 euros/cajetilla.

Paramount SKS (20): 4,70 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Adrian Magnus

Adrian Magnus 1808 Belicoso (15): 11 euros/unidad.

Adrian Magnus 1808 Toro (15): 9,95 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva Original Light Belicoso (10): 6,50 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva Original Light Toro (10): 6,30 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva XSO Blue Belicosos (10): 8,30 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva XSO Blue Toro (10): 8,50 euros/unidad.

Adrian Magnus Imperials Robusto (15): 13 euros/unidad.

Adrian Magnus Millennium Robustos (15): 9,95 euros/unidad.

Adrian Magnus Royal Toro (15): 29,95 euros/unidad.

Adrian Magnus Supremos Toro (15): 13 euros/unidad.

Adrian Magnus Supremos Toro (3): 13 euros/unidad.

Adrian Magnus XO Cognac Toro (15): 24,50 euros/unidad.

Casa Magna

Domus Magnus Calígula 6 × 60 (10): 14,25 euros/unidad.

Plasencia

Plasencia Year of the Horse (10): 59 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos

Amigos

Amigos Pocket Red Filter AB (el envase de 20): 2,80 euros/envase.

Pocket (el envase de 20): 3,40 euros/envase.

Pocket Filter (el envase de 20): 3,3 euros/envase.

Pocket Filter White (el envase de 20): 2,80 euros/envase.

Chesterfield

Cigarritos 20’s (el envase de 20): 4,50 euros/envase.

Picaduras de liar

Marlboro Crafted Selection (30 g): 6,80 euros/unidad.

Picaduras de Pipa

Al-Waha Lcorce (200 g): 15,95 euros/unidad.

Al-Waha Lcorce (50 g): 4,20 euros/unidad.

Anda Blyat Strong Tiki Taka (200 g): 22,50 euros/unidad.

Anda Blyat Strong Tiki Taka (50 g): 6,50 euros/unidad.

Anda Ptit Suis (200 g): 17,50 euros/unidad.

Anda Ptit Suis (50 g): 4,95 euros/unidad.

Taboo Alien Twist (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Alien Twist (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Alpine Spirit (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Alpine Spirit (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo American Pay (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo American Pay (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Bahama Mama (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Bahama Mama (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Bikini Sunset (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Bikini Sunset (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Banaloco (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Crunch (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Limousine (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Black Limousine (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Splash (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Vanla Sky (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Black Volcano (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Blizzardina (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Blizzardina (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Blue Bay (200 g): 16,50 euros/unidad.

Taboo Blue Bay (50 g): 4,50 euros/unidad.

Taboo Brutal Choice (200 g): 16,50 euros/unidad.

Consulta toda la subida del precio del tabaco en España en este mes de junio AQUÍ.