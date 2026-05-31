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Cada 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco vuelve a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: Europa sigue lejos de erradicar el cigarrillo. En buena parte del continente, las tasas de fumadores superan todavía el 15% e incluso el 20%, una cifra que evidencia que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública.

Desde una perspectiva sanitaria, cada vez más especialistas defienden que el verdadero avance en la lucha contra el tabaquismo no pasa únicamente por prohibir o restringir, sino por ofrecer alternativas reales a millones de fumadores que no consiguen abandonar el cigarrillo mediante los métodos tradicionales. En ese contexto, productos como el vapeo, las bolsas de nicotina o el tabaco calentado han comenzado a ocupar un espacio creciente dentro de las estrategias de reducción del daño, especialmente en países que han logrado reducir de forma drástica sus tasas de tabaquismo.

Aunque no están exentos de riesgos, numerosos estudios coinciden en que eliminar la combustión supone reducir de forma significativa la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas asociadas al humo del cigarro, principal responsable de las enfermedades relacionadas con el tabaco.

Para muchos profesionales sanitarios, el debate ya no se centra únicamente en la nicotina, sino en cómo evitar que millones de personas sigan consumiendo el producto más dañino: el cigarrillo convencional. La evidencia científica empieza a consolidar la idea de que algunos fumadores adultos pueden beneficiarse de alternativas sin humo como herramienta de transición o abandono definitivo del tabaco.

Desde el ámbito médico se insiste en que no se trata de normalizar el consumo, sino de aplicar políticas más realistas, humanas y eficaces frente a una adicción que continúa causando miles de muertes cada año. Países como Suecia o Reino Unido son utilizados cada vez con más frecuencia como ejemplo de cómo la reducción del daño puede complementar las políticas clásicas de prevención y acelerar el descenso del tabaquismo.

España no escapa a esa tendencia. En torno al 20% o 22% de los adultos fuma de manera habitual, lo que confirma que el cigarrillo sigue profundamente arraigado en la sociedad. Sin embargo, cada vez más expertos sostienen que el final del tabaquismo ya no es una utopía, sino una posibilidad real si las políticas sanitarias se apoyan en la evidencia científica y en estrategias de reducción del daño.

La combustión, no la nicotina

La clave de ese debate está en una distinción que la comunidad científica considera fundamental: el principal problema no es la nicotina, sino la combustión. Cuando un cigarrillo se quema, libera miles de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas, responsables de la inmensa mayoría de enfermedades asociadas al tabaquismo. La nicotina, aunque adictiva y no exenta de riesgos, no es la responsable directa del cáncer. El daño proviene, principalmente, del humo generado por la combustión.

En paralelo, la Food and Drug Administration ha continuado avanzando en evaluaciones regulatorias específicas para productos sin combustión. La agencia estadounidense renovó recientemente IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado, reforzando así su base científica regulatoria vinculada a la reducción de exposición a sustancias tóxicas frente al cigarrillo tradicional.

Productos como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina comparten un mismo principio: eliminan la combustión y, con ello, reducen de forma significativa la exposición a sustancias tóxicas, aunque no estén completamente exentos de riesgo. Pese a ello, en España persiste un importante desconocimiento sobre estas alternativas. Diversos estudios reflejan que nueve de cada diez médicos de Atención Primaria consideran insuficientes las terapias actuales para dejar de fumar y reconocen no contar con formación suficiente sobre el papel de los productos sin humo.

Karl Fagerström, experto en tabaquismo: «Europa se equivoca al tratar igual el cigarrillo y los productos sin humo»

El contraste internacional resulta cada vez más evidente. Países que han apostado por estrategias centradas en la reducción del daño presentan hoy algunas de las tasas de tabaquismo más bajas del mundo. Suecia registra apenas un 3,7% de fumadores diarios. En Nueva Zelanda, la cifra ronda el 6,8%. El Reino Unido ha integrado el vapeo como herramienta de cesación dentro de su sistema sanitario y mantiene una tasa cercana al 10%.

El caso de Japón también es paradigmático. Durante la última década, millones de fumadores adultos comenzaron a utilizar dispositivos de tabaco calentado, provocando una caída histórica del 52% en las ventas de cigarrillos. Más recientemente, el Ministerio de Sanidad francés también ha empezado a reconocer el vapeo como una herramienta dentro de un enfoque de reducción del daño, diferenciándolo del cigarrillo tradicional en su estrategia sanitaria.

Frente a esos datos, España y buena parte de Europa continúan muy por encima de los niveles de consumo observados en los países que lideran la lucha contra el tabaquismo. Para muchos especialistas, la diferencia es clara: los países que avanzan no eliminan necesariamente la nicotina, sino el cigarrillo.

Suecia y el impacto sanitario de reducir el humo

El ejemplo sueco es especialmente relevante por su impacto sanitario. Según distintos informes, el país presenta alrededor de un 40% menos de enfermedades relacionadas con el tabaco —incluido el cáncer— y evita aproximadamente 3.000 muertes al año gracias al descenso del consumo de cigarrillos. La correlación, sostienen los expertos, es directa: menos combustión implica menos enfermedad.

Buena parte de esta transformación se atribuye a la sustitución progresiva del cigarrillo por alternativas sin combustión, especialmente bolsas de nicotina y otros productos orales. Los defensores del modelo sueco consideran que este caso demuestra cómo la reducción del daño puede acelerar el abandono del cigarrillo y disminuir la mortalidad asociada al humo.

El debate sobre el «vapeador pasivo»

En España, sin embargo, el debate público continúa marcado por una fuerte polarización. Recientemente, desde la Asociación Española Contra el Cáncer se alertaba sobre los efectos de los vapeadores en las personas del entorno. Pero algunos estudios científicos introducen matices relevantes.

Una investigación liderada por el profesor Miguel de la Guardia, de la Universidad de Valencia, concluye que el aerosol del vapeo genera hasta tres veces menos partículas que el humo del cigarrillo y que la exposición pasiva puede llegar a ser hasta siete veces inferior.

Los investigadores insisten en que no todas las exposiciones son equivalentes y advierten de que equiparar humo y vapor sin matices puede distorsionar la percepción real del riesgo. El estudio sostiene que trasladar mensajes simplificados puede generar una percepción errónea del daño asociado a cada producto y dificultar el debate científico sobre reducción del daño.

Mientras tanto, la Unión Europea mantiene abierto el debate regulatorio sobre nicotina y tabaco en un contexto de crecientes tensiones internas y críticas de parte de la comunidad científica. Diversos especialistas cuestionan que muchas políticas europeas continúen tratando prácticamente igual el cigarrillo combustible y los productos sin humo, pese a sus diferencias toxicológicas.

Acuerdo parlamentario

En la misma línea, un ensayo clínico reciente publicado en la revista JAMA concluyó que los cigarrillos electrónicos con nicotina pueden ayudar a dejar de fumar y reducir la exposición a sustancias tóxicas. El estudio señala además que los fumadores que sustituyen completamente el cigarrillo tradicional por estos dispositivos presentan niveles más bajos de compuestos nocivos y llegan a triplicar las probabilidades de abandonar el tabaco a corto plazo frente a quienes utilizan vapeadores sin nicotina.

Ahora, España se encuentra pendiente del reciente acuerdo parlamentario de PNL entre PP y PSOE que plantea un primer paso hacia la regulación del sector. El objetivo es limitar la venta a canales autorizados, mejorar la trazabilidad de los productos y reforzar la protección de menores frente al acceso a dispositivos de vapeo.