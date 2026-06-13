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El Hospital Universitario 12 de Octubre, centro público de la Comunidad de Madrid, ha realizado por primera vez en España un trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque, integrados en un único injerto compuesto. Se trata de una intervención de máxima complejidad y con una experiencia extremadamente limitada a nivel internacional, ya que hasta ahora solo se había descrito un caso similar en la literatura científica mundial.

Este avance de la sanidad pública madrileña ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un amplio equipo multidisciplinar integrado por especialistas de Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición Clínica, Anestesia y Enfermería, entre otros servicios implicados.

El paciente, un hombre de 46 años, padecía una enfermedad abdominal compleja con fallo intestinal crónico derivado de un síndrome de intestino corto, probablemente asociado a una panarteritis nodosa. Esta enfermedad poco frecuente provoca inflamación y daño en arterias de pequeño y mediano calibre, limitando el flujo sanguíneo y afectando a órganos como los riñones, la piel, el sistema nervioso y el aparato digestivo.

Como consecuencia de esta situación clínica, dependía de nutrición parenteral domiciliaria administrada de forma crónica a través de un acceso venoso central. Además, sufría diabetes mellitus tipo 1 y requería tratamiento diario con insulina.

La intervención, realizada por la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre, transcurrió sin incidencias durante la cirugía y la evolución posterior fue igualmente favorable. El paciente pudo recibir el alta hospitalaria apenas 16 días después del trasplante, efectuado a principios de marzo de este año.

Actualmente, continúa su recuperación en su domicilio, donde ya se alimenta por vía oral con una dieta prácticamente normal y mantiene únicamente la medicación necesaria para su seguimiento clínico.

Este tipo de trasplante, que combina intestino y páncreas en un único injerto, supone un importante avance para el tratamiento de pacientes con fallo intestinal irreversible y enfermedades pancreáticas asociadas, ampliando las opciones terapéuticas en situaciones de extraordinaria complejidad clínica.

Un procedimiento excepcional a nivel mundial

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre es actualmente la única de España que realiza trasplantes intestinales y multiviscerales. Además, cuenta con una amplia experiencia en el abordaje quirúrgico del fallo intestinal y de otras patologías digestivas complejas.

El centro madrileño destaca también por ser el único hospital español capaz de realizar todas las modalidades de trasplante de órganos abdominales, consolidándose como una referencia nacional e internacional en este campo de alta especialización.