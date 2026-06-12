Estos son los partidos de hoy viernes 12 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

El Mundial 2026 no se detiene y tras los dos primeros partidos ahora los aficionados al deporte rey van a poder disfrutar con el estreno de las dos anfitrionas restantes. En primer lugar Canadá tendrá que enfrentarse a Bosnia y Herzegovina y para cerrar esta segunda jornada de la Copa del Mundo será Estados Unidos la que, en Los Ángeles, intentará imponerse a Paraguay.

Qué partidos se juegan hoy, viernes 12 de junio, en el Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su segundo día y los amantes del deporte rey van a poder disfrutar de otro día especial. Este jueves se inauguró oficialmente la Copa del Mundo, pero, hoy, viernes 12 de junio, entran en acción las otras dos selecciones que actúan como anfitrionas de este torneo. Primero jugará Canadá contra Bosnia y Herzegovina y finalmente le llegará el turno a Estados Unidos, que se mide a Paraguay.

Canadá – Bosnia y Herzegovina

El primer partido de este segundo día del Mundial 2026 se jugará en el Estadio de Toronto con los combinados de Canadá y de Bosnia y Herzegovina viéndose las caras en un choque bastante emocionante que corresponde a la jornada 1 del grupo B. La intención de ambos combinados es la de sumar tres puntos para dar un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

Estados Unidos – Paraguay

Una vez haya acabado el encuentro de Canadá habrá que esperar unas horas para ver a Estados Unidos estrenarse como la última anfitriona en debutar en este Mundial 2026. Los de Mauricio Pochettino se enfrentarán a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles en un choque que para poder verlo desde España habrá que trasnochar, ya que será de la madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio.

Canadá – Bosnia y Herzegovina. Viernes 12 de junio a las 21:00 horas. Estadio de Toronto.

Estados Unidos – Paraguay. Madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio a las 3:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Como ya todos deben saber, el Mundial 2026 se podrá ver en España a través de dos canales: Dazn y RTVE. Ambos adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en directo y en vivo online los diferentes encuentros que se disputen en la Copa del Mundo, aunque hay algún que otro matiz. El primero de ellos, que es de pago y al que habrá que estar suscrito, ofrecerá íntegramente toda la competición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. En el caso del ente público, sólo tendrán un choque al día y emitirán todos los de la selección española.

En cuanto a los partidos de hoy, viernes 12 de junio, encontramos en primer lugar el Canadá – Bosnia y Herzegovina, que será retransmitido tanto por La1 como por Dazn. Posteriormente, el Estados Unidos – Paraguay, que es de la jornada 1 del grupo D del Mundial 2026 sólo será emitido por el medio de pago.

Estos dos medios también ofrecen sus aplicaciones para que los usuarios puedan ver por allí los partidos en directo en streaming y en vivo online, pero también debemos destacar que en OKDIARIO te ofreceremos las crónicas de todos los choques, los resultados de todos los encuentros y narraremos en directo y en vivo online los duelos más destacados de este Mundial 2026.