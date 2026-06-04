¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por televisión y online?

El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya está aquí y los aficionados al deporte rey ya están listos para intentar no perderse ni uno de los más de 100 partidos que se jugarán a lo largo de esta Copa del Mundo que promete ser apasionante. Y es que la FIFA decidió ampliar el número de participantes desde los 32 combinados hasta los 48, por lo que tendremos un torneo con muchos más equipos y más largo, lo que significa que durante más de un mes los mejores países del planeta estarán luchando para coronarse y suceder a Argentina en el trono.

Como ya hemos mencionado, los amantes del deporte rey siempre tienen marcado en el calendario la cita mundialista que sucede cada cuatro años. El calendario está ya grabado a fuego, teniendo apuntados los días que jugará la selección española para intentar sumar su segunda estrella, pero también el de encuentros de otros países que son favoritos a llevarse el Mundial 2026 como pueden ser Francia, Argentina, Inglaterra, Brasil o una larga lista de combinados que van a estar ahí peleando por salir como campeones.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en directo por TV

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los 104 partidos que se disputarán durante el Mundial 2026 fue Dazn. Esto quiere decir que todos los aficionados que no se quieran perder nada de lo que suceda en la Copa del Mundo podrán ver todos los choques en directo por televisión a través de los canales que Dazn tienen en diferentes plataformas como pueden ser Movistar+, entre otras. Hay que tener en cuenta que este operador es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye este torneo, pero, tranquilos, que habrá choques que se podrán ver gratis y en abierto por RTVE.

Y es que hay que destacar también la presencia de RTVE en este Mundial 2026. El ente público ofrecerá en directo por televisión, ya sea por La1 o por Teledeporte, todos los partidos que dispute la selección española de fútbol durante esta Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, pero también irán ofreciendo el mejor de cada día, por lo que los que no puedan o no quieran contratar Dazn, tendrán la posibilidad de ver un encuentro al día en abierto y gratis por TV.

Cómo ver en vivo online gratis los partidos del Mundial 2026

Hay que tener en cuenta que tanto RTVE como Dazn tienen disponibles sus aplicaciones para que todo el que quiera ver en directo en streaming y en vivo online los partidos que dichos canales ofrezcan del Mundial 2026 puedan verlos mediante ellas. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para la plataforma de pago habrá que estar suscrito, por lo que no se podrá usar gratis.

Estos dos medios también tienen habilitadas sus páginas webs para que todos los usuarios, en caso de RTVE, o de los clientes, en Dazn, puedan acceder a ellas de una manera cómoda y sencilla con un ordenador. Por esta vía también será posible ver en directo en streaming y en vivo online los partidos que se disputen a lo largo del Mundial 2026.

Eso sí, tenemos que recordar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda a lo largo del Mundial 2026, donde tendremos enviados especiales cubriendo todo lo que suceda en Estados Unidos, México y Canadá, ofreciéndonos las mejores noticias. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los partidos más destacados, pero también compartiremos con nuestros lectores las crónicas de los diferentes choques y las reacciones relevantes de los protagonistas, donde obviamente estaremos prestando especial atención a la selección española de fútbol.