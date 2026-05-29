Entradas para el Mundial 2026 de la FIFA: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El mundo del fútbol lleva meses con la mirada puesta en el verano de 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá acogerán la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos disputados entre el 11 de junio y el 19 de julio. Con el Mundial 2026 a menos de dos semanas de arrancar, la pregunta que millones de aficionados se hacen es la misma, ¿quedan entradas? La respuesta es sí. La FIFA activó el pasado jueves 28 de mayo una nueva ventana de venta de último minuto en la que las entradas disponibles se asignan por orden de llegada, sin sorteos, y con confirmación inmediata en el momento de la compra.

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026

Los precios de las entradas para e Mundial 2026 varían en función de la sede, la fase del torneo y la categoría del asiento. La FIFA utiliza un sistema de precios dinámicos, lo que significa que el valor de cada entrada puede cambiar en tiempo real según la oferta y la demanda, de forma similar a como funciona la compra de vuelos o alojamientos turísticos.

Las entradas más económicas para la fase de grupos, correspondientes a partidos de selecciones no anfitrionas, parten de 60 dólares (poco más de 50 euros). Para los encuentros de los países sede, en este caso Estados Unidos, Canadá y México, los precios de fase de grupos arrancan en 75 dólares y pueden alcanzar los 2.735 dólares (entre 65 y 2350 euros).

A medida que avanza el torneo, los importes suben de forma progresiva: los octavos de final se mueven entre los 105 y los 980 dólares (entre 90 y 842 euros); los cuartos de final, entre 275 y 1.775 dólares (euros); las semifinales, entre 420 y 3.295 dólares (entre 361 y 2832 euros); y las entradas para la final tienen un rango que va desde los 2.030 hasta los 7.875 dólares (entre 1744 y 6768 euros) en el portal oficial.

Las entradas se dividen en cuatro categorías según la ubicación en el estadio: la Categoría 1 corresponde a las localidades más caras, en la grada inferior; la Categoría 2 incluye posiciones en gradas superior e inferior fuera de la primera categoría; la Categoría 3 se ubica mayoritariamente en la grada superior; y la Categoría 4 es la más económica, también en la grada superior.

Cómo comprar entradas para el Mundial 2026

El único canal oficial para adquirir entradas de forma segura es el portal de la FIFA, a través de www.fifa.com/es/tickets. La organización advierte expresamente contra la compra en plataformas externas no autorizadas, donde se han detectado precios inflados, falta de garantías y riesgo de fraude o entradas falsas.

El proceso para comprar en la fase actual de venta de último minuto es el siguiente:

El primer paso es acceder a la web oficial y crear una cuenta FIFA, o iniciar sesión si ya se dispone de una. Una vez dentro, el usuario selecciona la sede, el partido o el paquete de su interés e indica la cantidad de entradas y la categoría de asiento deseada. Si hay disponibilidad en ese momento, la compra puede completarse de inmediato: el sistema no requiere sorteo ni espera, y la confirmación es instantánea. Es importante actuar con rapidez una vez que las entradas están en el carrito, ya que el tiempo de reserva tiene un límite antes de que los asientos vuelvan a quedar disponibles para otros compradores.

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito, y los poseedores de tarjetas Visa pueden tener acceso a beneficios en determinadas fases de venta.

Todas las transacciones son definitivas. La FIFA ha dejado claro que no se contemplan cambios, devoluciones ni cancelaciones una vez completado el pago, por lo que la organización recomienda revisar minuciosamente todos los detalles (fecha, sede, categoría, precio….) antes de confirmar la compra.