Argentina ya tiene su lista definitiva para el Mundial: Messi lidera un equipo sin Mastantuono

Argentina ha oficializado la lista definitiva de 26 jugadores con los que disputará el Mundial 2026, cita en la que defiende el título conquistado en Qatar 2022. La principal noticia es la ausencia de Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, en una convocatoria que lógicamente lidera Leo Messi, que está llena de jugadores del Atlético de Madrid y en la que sí está Nico Paz.

Scaloni ha oficializado los futbolistas que representarán a una Argentina que llega a Estados Unidos, Canadá y México con la vitola de favorita y, sobre todo, como actual campeona. Messi jugará aquí su último Mundial y lidera a Argentina otra vez más en la que será su sexta cita mundialista.

El seleccionador argentino ha hecho una convocatoria continuista donde lo más destacado es la ausencia de Franco Mastantuono. El jugador del Real Madrid, que había sido llamado por su país en otras convocatorias, se cae finalmente de la lista más importante, la definitiva para el Mundial, tras un año irregular en el Real Madrid.

Sí está Nico Paz, canterano del Real Madrid que ha hecho una soberbia temporada en el Como italiano, gran sorpresa de la Serie A, conjunto entrenado por Cesc Fàbregas que jugará la próxima edición de la Champions. Cabe recordar que Nico Paz nació en Santa Cruz de Tenerife, por lo que pudo jugar con España, pero eligió Argentina.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

En la lista de Scaloni hay muchos jugadores del Atlético de Madrid: Musso, Nico González, Giuliano Simeone, Almada y Julián Álvarez, además de otros tantos futbolistas con presente y pasado en la liga española como Rulli, Lo Celso o De Paul. También está Enzo Fernández, jugador del Chelsea, en la lista de Argentina para el Mundial.

Lista definitiva de Argentina para el Mundial

Porteros: Dibu Martínez, Juan Musso y Rulli.

Defensas: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, ‘Cuti’ Romero, Otamendi, Medina y Nahuel Molina.

Centrocampistas: Enzo Fernández, Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, y Mac Allister.

Delanteros: Leo Messi, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Almada y José Manuel López.