Remiro confiesa su chasco tras su llamada con De la Fuente: «Es una pena no ir al Mundial»

Álex Remiro fue el gran perjudicado del debate en la portería de España. El guardameta de la Real Sociedad se quedó fuera de la lista definitiva que dio Luis de la Fuente este lunes. Una decisión en la que Unai Simón, David Raya y Joan García se quedaron con los tres puestos para el Mundial de este verano. Días después, el futbolista salió públicamente para confirmar una llamada y la tristeza tras haber conocido la respuesta.

Desde un primer momento, De la Fuente había adelantado que iba a llevar a tres porteros, pese a que en el último parón llevó a los cuatro. Una reflexión en la que debía dejar con todo su dolor a uno en nuestro país. La duda estaba en si entraba Remiro o Joan, pero fue el catalán el elegido. Pero antes de la rueda de prensa, Álex habló con él: «Estoy bien. Ya hablé con el míster. Es una pena no poder ir, pero tengo mucha confianza en mí. Estoy contento de haber estado en la pelea de la portería con el nivel alto que tienen todos», dijo.

Después de haber estado este último año en todas las listas, Remiro no pudo evitar esconder que fue un palo duro para él: «No estoy decepcionado porque el nivel es altísimo. Estoy tranquilo de todo lo que hice este año. Asumo que los tres que han entrado son porteros de mucho nivel. De la Fuente me envió un mensaje cariñoso como siempre», añadió ante los medios.

Remiro no descarta fichar por el Barcelona

Otro de los temas de los que habló fue los rumores de poder fichar por el Barcelona este verano. Le queda solo un año más de contrato con la Real Sociedad y Remiro no se cierra a escuchar ofertas: «Me voy de vacaciones con mi novia y poco más. En la vida hay que ser claro siempre y nunca cerrar puertas a nadie. Sé dónde estoy, lo que quiero, pero ahora lo que quiero es desconectar en las vacaciones y que España gane el Mundial», zanjó el portero.

Un rumor que, de ser realidad, le convertiría en competencia directa de Joan García. El catalán cuajó una gran temporada con el Barcelona y De la Fuente ha preferido contar con él por delante de Remiro. Un debate que surgió en los últimos meses, pero que ya cuenta con una respuesta de los que, para el seleccionador español, son los tres mejores de nuestro país.