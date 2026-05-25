El independentismo rabia por tener a nueve catalanes con España: «Si no fuéramos un país ocupado…»

El independentismo ha cargado contra la Federación de Fútbol de Cataluña por simplemente informar de que habrá nueve futbolistas catalanes en la selección española para el Mundial 2026. Con mensajes como «somos un país ocupado» o «esto debería ser una mala noticia», los independentistas han vuelto a demostrar su odio a España, también en el fútbol.

Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Lamine Yamal, Dani Olmo, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella y Víctor Muñoz son los nueve jugadores que son catalanes y estarán en el Mundial con España, una vez que Luis de la Fuente ha confirmado este lunes la lista para el torneo. Eso supone que España va al Mundial con un 34% de futbolistas catalanes, algo que no ha sentado nada bien en el independentismo.

«Tendríamos una selección espectacular si no fuéramos un país ocupado», dice un mensaje en redes sociales al contestar a la Federación de Fútbol de Cataluña. «Esto debería ser una mala noticia para vosotros», añade otro. «Federación española en Cataluña», ironiza otro independentista. Además, uno le dice que su trabajo «es conseguir la oficialidad de nuestra selección, espabilad».

Los mensajes del independentismo son de gran cabreo porque un tercio de la selección española sean futbolistas catalanes. «Habría que luchar por estar ahí (en el Mundial)», dice otro usuario. «Que nos importan los españoles», «toda victoria de la selección española es una derrota para Cataluña y los catalanes» o «no puedo pasar más vergüenza» son otros mensajes que se leen en las redes sociales de esta parte independentista.

Además de los nueve futbolistas catalanes convocados por Luis de la Fuente, hay otros dos que van como reservas, que son Marc Bernal y Sergio Gómez. Así, Cataluña es la comunidad autónoma que más futbolistas aporta a la selección española (y con diferencia) para este Mundial que arrancará el próximo 11 de junio, con el primer partido para España el día 15.