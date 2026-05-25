Alsina desmiente una oferta de la SER tras la salida de Barceló y los movimientos en Onda Cero: «He leído que he sido depurado»

Carlos Alsina se ha referido en directo a los rumores sobre la supuesta oferta que habría recibido de la cadena SER tras la salida de Àngels Barceló, que coinciden con cambios en Onda Cero que afectan a su programa, Más de Uno. El periodista ha aprovechado su espacio en antena este lunes para abordar el tema, después de leer que ha sido «depurado».

El presentador de Más de Uno ha confirmado que enfrentará una nueva etapa en la emisora de Atresmedia, en la que lleva 33 años trabajando en programas que incluyen tramos informativos. Esta vez, dejará de lado esa tarea para conducir la segunda parte del programa a partir de septiembre, mientras que la primera quedará en manos de Rafa Latorre, actual director de La Brújula. Éste era, de hecho, el espacio de Alsina antes de asumir Más de Uno.

Alsina ha aclarado que no se plantea abandonar la radio, y que comunicó su decisión al director general de Onda Cero el pasado 13 de marzo, es decir, hace más de dos meses, por lo que su determinación no tiene nada que ver con una supuesta oferta de la SER. Ha añadido que le intentaron convencer de que continuara como hasta ahora, pero él estaba decidido y declinó: «Cuando tienes 25 años te comes el mundo. Ahora estoy gastado».

Además, Alsina cree que le «vendrá bien madrugar menos», para ponerse con sus «muchas lecturas atrasadas». Ahora que afronta el tramo relacionado con el entretenimiento puro y duro, Alsina ha recordado que la radio es mucho más que «actualidad y opinión» y que su «esencia» es la de «hacer compañía». «Si además consigues dar un poquito de felicidad, has tocado el cielo», ha matizado.

«He leído esta semana que he sido depurado por Onda Cero. Pobre de mí», ha pronunciado el periodista, para aclarar cómo se ha producido realmente el cambio, que nada tiene que ver con presiones empresariales, ha detallado: «Soy relegado. He decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España. Vamos a innovar».

Por ello, Alsina se ha dirigido directamente a los oyentes para advertirles que «no crean cualquier otra versión» que puedan escuchar o leer. «Onda Cero es mi cadena, mi marca, mi casa, mi familia», ha declarado.

A partir de septiembre, Carlos Alsina se repartirá Más de Uno con Rafa Latorre, que afrontará el tramo informativo del programa, desde las 6:00 horas de la mañana. El vacío que deja éste en La Brújula, por la tarde, lo ocupará Marta García Aller, hasta ahora colaboradora de Onda Cero.