El restaurante valenciano donde Aitana ha sacado a relucir su faceta más culinaria junto a Plex
La cantante y el creador de contenido aprovecharon su paso por Valencia para descubrir uno de los restaurantes más comentados del nuevo Roig Arena
Cocina mediterránea, arroces valencianos y un ambiente contemporáneo marcan la propuesta gastronómica de Poble Nou, el espacio que ha conquistado a Aitana y Plex
La escapada de Aitana y Plex a Valencia ha dejado una de esas imágenes que mezclan gastronomía, ocio y fenómeno fan en cuestión de horas. La cantante, que se encuentra inmersa en uno de los momentos más intensos de su carrera, aprovechó su paso por la ciudad para disfrutar de una experiencia culinaria muy especial en el restaurante Poble Nou, uno de los espacios gastronómicos más comentados del nuevo complejo Roig Arena. Allí, lejos de los focos de un photocall pero muy cerca de las cámaras de los móviles de quienes coincidieron con ellos, ambos mostraron una faceta mucho más relajada y foodie. Entre platos mediterráneos, recetas valencianas reinterpretadas y un ambiente contemporáneo, la artista dejó claro que su relación con la gastronomía va mucho más allá de una simple comida improvisada tras un evento.