Restaurantes

El restaurante valenciano donde Aitana ha sacado a relucir su faceta más culinaria junto a Plex

La cantante y el creador de contenido aprovecharon su paso por Valencia para descubrir uno de los restaurantes más comentados del nuevo Roig Arena

Cocina mediterránea, arroces valencianos y un ambiente contemporáneo marcan la propuesta gastronómica de Poble Nou, el espacio que ha conquistado a Aitana y Plex

aitana plex
(Foto: Roig Arena)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La escapada de Aitana y Plex a Valencia ha dejado una de esas imágenes que mezclan gastronomía, ocio y fenómeno fan en cuestión de horas. La cantante, que se encuentra inmersa en uno de los momentos más intensos de su carrera, aprovechó su paso por la ciudad para disfrutar de una experiencia culinaria muy especial en el restaurante Poble Nou, uno de los espacios gastronómicos más comentados del nuevo complejo Roig Arena. Allí, lejos de los focos de un photocall pero muy cerca de las cámaras de los móviles de quienes coincidieron con ellos, ambos mostraron una faceta mucho más relajada y foodie. Entre platos mediterráneos, recetas valencianas reinterpretadas y un ambiente contemporáneo, la artista dejó claro que su relación con la gastronomía va mucho más allá de una simple comida improvisada tras un evento.

Una parada muy comentada en Valencia

La presencia de Aitana y Plex en Valencia no fue casual. La cantante acudió a la ciudad en el contexto de varios compromisos relacionados con su agenda profesional y aprovechó para disfrutar de algunos de los nuevos espacios de ocio y restauración que están marcando tendencia. Uno de ellos fue el restaurante Poble Nou, ubicado dentro del espectacular complejo Roig Arena, el futuro recinto multiusos impulsado por Juan Roig que aspira a convertirse en uno de los grandes epicentros culturales y deportivos de la ciudad.

El restaurante se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más buscados de la escena gastronómica valenciana gracias a una propuesta que combina cocina mediterránea, producto local y una estética contemporánea muy cuidada.

Las imágenes y vídeos compartidos en redes sociales no tardaron en viralizarse. La naturalidad de ambos, alejados del protocolo y disfrutando de la comida entre risas y conversaciones, hizo que muchos usuarios comentaran esa faceta más cercana y cotidiana de la cantante.

 

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Así es el restaurante Poble Nou

Ubicado dentro del ambicioso proyecto de Roig Arena, Poble Nou nace con la intención de rendir homenaje a la tradición valenciana desde una mirada contemporánea. El propio nombre del restaurante hace referencia a uno de los barrios históricos vinculados a la huerta valenciana, algo que se refleja tanto en la carta como en la filosofía del espacio.

El interiorismo apuesta por líneas limpias, materiales naturales y una iluminación cálida que consigue un ambiente elegante, pero nada rígido. Maderas, fibras naturales y guiños a la arquitectura mediterránea crean un entorno muy pensado para largas sobremesas, cenas tranquilas y encuentros informales como el que protagonizaron Aitana y Plex.

Además, el restaurante forma parte de la apuesta gastronómica global de Roig Arena, un espacio que quiere ir mucho más allá de los conciertos o los eventos deportivos para convertirse también en destino gastronómico.

 

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Cocina valenciana con un toque actual

Uno de los grandes atractivos de Poble Nou es precisamente su carta. El restaurante trabaja una cocina claramente mediterránea en la que el producto local tiene muchísimo protagonismo. Arroces, pescados, verduras de temporada y recetas tradicionales valencianas aparecen reinterpretadas con una presentación más actual y refinada.

Entre los platos más destacados se encuentran diferentes propuestas de arroces elaborados al momento, entrantes inspirados en la huerta valenciana y opciones de pescado fresco con técnicas contemporáneas. Tampoco faltan referencias al recetario más clásico de la zona, aunque con una ejecución mucho más ligera y moderna.

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