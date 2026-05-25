Una parada muy comentada en Valencia

La presencia de Aitana y Plex en Valencia no fue casual. La cantante acudió a la ciudad en el contexto de varios compromisos relacionados con su agenda profesional y aprovechó para disfrutar de algunos de los nuevos espacios de ocio y restauración que están marcando tendencia. Uno de ellos fue el restaurante Poble Nou, ubicado dentro del espectacular complejo Roig Arena, el futuro recinto multiusos impulsado por Juan Roig que aspira a convertirse en uno de los grandes epicentros culturales y deportivos de la ciudad.

El restaurante se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más buscados de la escena gastronómica valenciana gracias a una propuesta que combina cocina mediterránea, producto local y una estética contemporánea muy cuidada.

Las imágenes y vídeos compartidos en redes sociales no tardaron en viralizarse. La naturalidad de ambos, alejados del protocolo y disfrutando de la comida entre risas y conversaciones, hizo que muchos usuarios comentaran esa faceta más cercana y cotidiana de la cantante.

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Así es el restaurante Poble Nou

Ubicado dentro del ambicioso proyecto de Roig Arena, Poble Nou nace con la intención de rendir homenaje a la tradición valenciana desde una mirada contemporánea. El propio nombre del restaurante hace referencia a uno de los barrios históricos vinculados a la huerta valenciana, algo que se refleja tanto en la carta como en la filosofía del espacio.

El interiorismo apuesta por líneas limpias, materiales naturales y una iluminación cálida que consigue un ambiente elegante, pero nada rígido. Maderas, fibras naturales y guiños a la arquitectura mediterránea crean un entorno muy pensado para largas sobremesas, cenas tranquilas y encuentros informales como el que protagonizaron Aitana y Plex.

Además, el restaurante forma parte de la apuesta gastronómica global de Roig Arena, un espacio que quiere ir mucho más allá de los conciertos o los eventos deportivos para convertirse también en destino gastronómico.

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Cocina valenciana con un toque actual

Uno de los grandes atractivos de Poble Nou es precisamente su carta. El restaurante trabaja una cocina claramente mediterránea en la que el producto local tiene muchísimo protagonismo. Arroces, pescados, verduras de temporada y recetas tradicionales valencianas aparecen reinterpretadas con una presentación más actual y refinada.

Entre los platos más destacados se encuentran diferentes propuestas de arroces elaborados al momento, entrantes inspirados en la huerta valenciana y opciones de pescado fresco con técnicas contemporáneas. Tampoco faltan referencias al recetario más clásico de la zona, aunque con una ejecución mucho más ligera y moderna.