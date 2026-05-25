Sara Carbonero se pone romántica con Jota Cabrera tras su escapada romántica: «En la misma dirección»

Sara Carbonero ha retomado la normalidad cuando ha pasado un mes desde la muerte de su madre, Goyi Arévalo. Hace solo unos días que la periodista reapareció de la mano de Isabel Jiménez ante los medios con motivo de la apertura de una nueva tienda de su marca. Entonces, la ex de Iker Casillas apuntó que, aunque se había armado de valor para retomar su agenda, lo cierto es que estaba «mal» y que jamás podría superar esta pérdida tan cercana. Afortunadamente, la comunicadora tiene un núcleo de personas en las que apoyarse en este difícil momento, entre las que se encuentra Jota Cabrera, su pareja, con el que ha pasado un fin de semana de desconexión y al que le ha dedicado unas románticas palabras.

El fin de semana romántico de Sara Carbonero y Jota Cabrera

Sabido es que Sara Carbonero siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida personal. De hecho, durante su relación con el excapitán del Real Madrid, siempre trataron de mantenerse alejados del foco mediático. Sin embargo, ahora ha roto con su norma de no compartir nada que no tenga que ver con su trabajo y ha abierto el álbum de fotos de su fin de semana con Jota en Galicia.

Aunque la excusa era acompañar al hijo de Sara que juega en el Alevín A de la cantera del Real Madrid a uno de sus partidos, lo cierto es que este fin de semana deportivo lo ha convertido en un plan de lo más romántico.

A través de sus redes sociales, la empresaria ha compartido cómo ha sido esta escapada de principio a fin marcada por el turismo de los lugares más emblemáticos de A Coruña. Entre los enclaves que han visitado Carbonero y Cabrera ha sido también la Torre de Hércules —que es el faro más antiguo del mundo—. Además, la pareja también se ha desplazado —debido a la proximidad— hasta Santiago de Compostela, donde han tomado una foto en la famosa Praza do Obradoiro, pese a la lluvia y al temporal.

Entre todas las imágenes que ha compartido Sara, también ha habido una cuando menos significativa y es una que ha publicado junto a Jota, al que le ha dedicado unas significativas palabras: «Es mirar juntos en la misma dirección».

Pese al dolor por la pérdida de su madre, Sara Carbonero trata de reconstruirse poco a poco arropada por los suyos y encontrando refugio en pequeños momentos de calma. Esta escapada a Galicia junto a Jota Cabrera no solo evidencia la complicidad que existe entre ambos, sino también el importante apoyo que el músico está suponiendo para la periodista en uno de los momentos más difíciles de su vida.