¿Cuál es tu teoría de lo que está pasando en ‘From’? Cuéntanos cómo crees que van a salir de Fromville

From ha empezado a desenredar su trama en la temporada 4 y las mentes de los espectadores de HBO Max se han puesto a funcionar a pleno rendimiento. La audiencia intenta adelantarse a la emisión del final de From, que tendrá quinta temporada, con la exposición de teorías con las que intentan resolver el enigma de la serie: ¿Cómo van a salir de Fromville sus habitantes y por qué han acabado ahí?

Uno de los personajes que más incógnitas genera es, precisamente, uno de los que menos aparece en pantalla: Eloise, la hermana de Victor. Son muchas las referencias que se hacen a ella y pocos los datos que se aportan, razón por la que se duda de que realmente esté muerta. Además, Victor le dice a Henry que «cree» haberla enterrado, y su cuerpo fue desmembrado, por lo que sólo encontró partes de él.

Quién es quién en ‘From’ según las teorías

En cuanto a otro de los grandes protagonistas, Ethan, se le ha relacionado con el niño de blanco. Puede verlo desde el primer capítulo. Esto implicaría, también, que el niño de blanco sea hijo de Tabitha, madre de un niño y una niña. Mientras que las niñas, por una u otra cosa, acaban desapareciendo, el niño permanecería: Victor, Ethan… y el niño de blanco. Todos reencarnaciones.

En este sentido, se apunta cómo Ethan sufrió una convulsión con la que adoptó una posición similar a la que tenían los niños en las piedras. Así, Julie encajaría en la ecuación como ¿Eloise? En una escena de la primera temporada, Victor la dibuja mientras duerme en el sofá. Sin embargo, también hay voces que señalan que el niño de blanco sería Martin, el anciano al que Boyd encuentra encadenado en las ruinas, ya que no fue sacrificado como el resto de niños.

También se le atribuye otra identidad a Ethan, completamente opuesta: el hombre de amarillo. Esto explicaría las voces que exigían a Sarah matarlo y, a cambio, todos podrían volver a casa. Pese a ser un niño, Ethan suele entender los misterios de Fromville mucho más rápido y mejor que los adultos. Ese poder de interpretación podría ser una señal de que él mismo es el autor de todo lo que ocurre.

Los guionistas han explicado en numerosas ocasiones que «las respuestas están al principio» y, mientras unos espectadores lo han interpretado como una alusión al primer capítulo o a la primera temporada, otros han ido directamente a la literalidad: la introducción. En la cabecera de la serie, que se ha mantenido intacta desde el principio, aparece vestido de amarillo un niño (dibujado) con un parecido más que razonable con Ethan. También hay escenas que hacen referencia a la muerte y resurrección de Smiley.

Todas estas teorías se suman a una que cada vez convence a más gente y que podría resolver toda la trama de From: la de que sus personajes, realmente, están recreando sus propios traumas.