La 4ª temporada de ‘From’ supera expectativas: más terror y nuevas teorías sobre ‘el hombre de amarillo’

El ansia de los seguidores de From ha durado un año y medio, el tiempo transcurrido desde que la serie terminó su tercera temporada por todo lo alto hasta el estreno de la cuarta en HBO Max. El regreso de la ficción -autoría de los creadores de Lost- ha confirmado lo que ya insinuó en 2025, cuando apareció el hombre de amarillo (Douglas E. Hughes) en escena, en el último capítulo, para dar un giro de guion desconcertante: este personaje es un elemento esencial para empezar a desenredar el rompecabezas.

El hombre de amarillo es, además, el primero de los personajes que señala la relevancia de los antagonistas en From, que hasta ahora habían sido personajes externos que inyectaban tensión en la serie con su presencia casi casual. Ahora, el resto de protagonistas comienza a ceder espacio a favor del resto, de los villanos, también a modo de metáfora: la esperanza de los habitantes del pueblo se desvanece cada vez más.

Los guionistas de From han superado un gran reto, y éste es posiblemente el mayor logro de la serie en esta nueva entrega, el de demostrar que las comparaciones no tienen sentido: From no es Lost y tampoco sigue el mismo camino. Mientras que en la ficción de 2004 parecía que las tramas se iban planteando al tuntún, de manera espontánea y sin tener claro desde el principio cuál sería el final a escribir, en From sí que nacen con un desenlace ya ideado.

Que el avance de las diferentes historias tuviera o no sentido se había convertido en la preocupación principal de los espectadores de la serie, puesto que el imaginario de From es ya tan amplio que parecía imposible de abordar. Todo apunta a que se le sabrá dar un buen cierre, en su quinta y última temporada -ya confirmada-, que despeje todas las incógnitas. Y esto no representa ningún inconveniente para seguir creando giros de guion completamente insospechados sin echar por tierra, de antemano, la temporada final.

En la cuarta temporada recién estrenada, From alcanza su punto más álgido. Mantiene el nivel donde lo dejó y acelera el ritmo. Para ello, recurre a varios personajes que pasan a primer plano desde el principio: el hombre amarillo (que mata a Jim en la tercera temporada), Julie (Hannah Cheramy) -como recorre-historias que puede visitar episodios del pasado- y Smiley (Jamie McGuire), la criatura que revive mediante el parto de Fátima (Pegah Ghafoori). A todos ellos se suman algunos nuevos, como Sofia (Julia Doyle), sin desvirtuar el peso de otros como Tabitha (Catalina Sandino) y Boyd (Harold Perrineau). Los actores también aportan su parte, que no es menor, al éxito de la serie, con una química sobresaliente.

Todos son una parte fundamental de un pueblo en el que el ambiente desprende, ahora, una sensación de claustrofobia mayor. Las dosis de terror también aumentan y se convierten en algunas de las bazas más potentes a nivel visual, capaces de trasladar la angustia de los personajes al espectador.

La intensidad que adquiere From en la cuarta temporada la reafirma como una de las mejores series de terror presentes en las plataformas de streaming en las que las conexiones entre el pasado, presente y futuro comienzan a formar un orden que empuja a la serie hasta un final, seguro, sorprendente.