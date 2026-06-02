Hito naval en España: así son los buques de guerra de la Armada que cruzarán el Atlántico este 2026

La Armada española ha puesto en marcha el mayor despliegue naval del año con la salida del denominado Despliegue Atlántico 26, una operación de más de 60 días de duración que incluye el cruce del océano Atlántico y la participación en ejercicios internacionales junto a aliados estratégicos, en la que es protagonista el buque de guerra.

El Grupo de Combate Expedicionario ha zarpado tras su participación en los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, iniciando una misión que combina adiestramiento, integración operativa y proyección internacional de las capacidades navales españolas, destacando las cualidades de cada buque de guerra.

Una operación de más de 60 días en el Atlántico

El despliegue se extenderá durante más de dos meses e incluye una fase inicial de navegación y preparación en alta mar, antes de la participación en maniobras multinacionales.

El objetivo es reforzar la capacidad expedicionaria de la Armada y mejorar la interoperabilidad con fuerzas aliadas en escenarios de alta complejidad operativa.

Cinco buques principales en el despliegue

En la operación participan cinco unidades navales consideradas clave dentro de la estructura operativa de la Armada:

BAA Castilla , que ejerce como buque de mando.

, que ejerce como buque de mando. Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos I.

Fragata Blas de Lezo.

Fragata Reina Sofía.

BAC Patiño, buque de aprovisionamiento de combate. Estas unidades conforman el núcleo del Grupo de Combate Expedicionario encargado de la misión.

Medios aéreos y capacidades de apoyo

El despliegue incluye también una amplia dotación de medios aéreos, entre los que se encuentran aviones AV-8B Harrier, helicópteros SH-60 Seahawk y H135 Nival de la Armada.

A ellos se suman helicópteros HT-27 Cougar y HA-28 Tigre del Ejército de Tierra, lo que refuerza la capacidad conjunta de operaciones aéreas y navales.

Un operativo de gran escala

Según datos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el despliegue incluye aproximadamente:

2.500 militares.

75 vehículos.

10 aeronaves.

12 embarcaciones anfibias.

Un dispositivo que permite a España proyectar una fuerza expedicionaria de gran alcance en el entorno marítimo internacional.

Mando y estructura de la operación

La operación está bajo el mando del vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, responsable del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGmand) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor).

Este cuartel general actúa como elemento central de coordinación en operaciones navales de carácter internacional.

Ejercicios con Estados Unidos y presencia en Nueva York

Tras completar el cruce del Atlántico, el Grupo de Combate Expedicionario participará en el ejercicio internacional FleetEx-250, liderado por la Marina de Estados Unidos.

La agenda incluye además actividades operativas y de cooperación en el puerto de Nueva York, uno de los puntos clave del despliegue.

Activación OTAN en el regreso a España

Durante la fase de retorno, el Spmarfor se activará como Commander Task Force (CTF) Atlantic, la estructura de la OTAN encargada de la vigilancia y protección del Atlántico Norte.

Esta activación refuerza el papel de España dentro de las operaciones aliadas en el entorno marítimo atlántico.

Proyección internacional de la Armada española

El Despliegue Atlántico 26 se enmarca en la estrategia de la Armada para reforzar su presencia exterior, su capacidad de respuesta y su integración en operaciones multinacionales.

Con esta operación, España consolida su papel como actor relevante en la seguridad marítima del Atlántico y en las estructuras de defensa de la OTAN.