‘From’ tiene los días contados y es oficial: confirmada la fecha de su último episodio

Una de las series de terror que más seguidores tiene en el mundo es From y, después de dos años de espera, por fin este 20 de abril se estrena la cuarta temporada. La primera entrega de From se estrenó en 2022 en Epix y ya se ha confirmado que la quinta temporada será la última de esta reconocida serie de los creadores de Lost, aunque todavía no se sabe cuánto se estrenará. Por ahora, sus seguidores se tendrán que conformar con ver la cuarta entrega de esta serie en HBO protagonizada por el actor Harold Perrineau en la que esperamos que ya se descifren algunos de los misterios que rodean a esta localidad de la que nadie puede salir y que parece estar en las extrañas criaturas que viven en el bosque. From es una serie perfecta para los amantes de las ficciones de terror y misterio y una de las más vistas en los últimos años.

Los productores ejecutivos de esta serie de terror John Griffin, Jeff Pinker y Jack Bender han confirmado en un comunicado la quinta y última temporada de la serie: «Estamos tremendamente emocionados de anunciar que hemos comenzado oficialmente a trabajar en la quinta temporada. Esto significa que tendremos la oportunidad de ver cómo llega nuestra historia a su fin. Esto significa que se responderán preguntas. Las respuestas serán cuestionadas. Y, sin duda, habrá una cascada de lágrimas y terror entre medias“. Solo queda que se confirme la fecha de estreno de esta última temporada».

La cuarta temporada de la serie From

Lo primero que podemos confirmar es que la cuarta temporada se estrenará en la plataforma de streaming HBO que lanzará desde el 20 de abril un episodios cada semana hasta llegar el 22 de junio al décimo que es el último de esta entrega. También que en esta nueva entrega los espectadores podrán conocer varias revelaciones que podrían cambiar por completo la trama de la serie.

También advertiros que la serie From es muy densa y que si no habéis visto las tres primeras temporadas es mejor que dediquéis unos días a descubrir lo que ha pasado o que solo veáis los episodios anteriores que recomienda la propia plataforma de streaming HBO. Aprovecho que si esta es vuestra situación tengáis cuidado que os podéis encontrar con algunos spoilers.

En el final de la tercera temporada apareció un extraño personaje llamado el Hombre de Amarillo que antes de matar a Jim Matthews le advierte que ese es el precio que tiene saber demasiado. Un misterioso ser que puede resultar más peligrosos que las criaturas que viven en el bosque y del que esperamos que en esta nueva temporada se desvele alguna incógnita.

De hecho ya sabemos que este personaje se va a transformar físicamente en Sophia, la cual creen los habitantes del pueblo que es la última persona que se ha quedado atrapada. Esto confunde a los ciudadanos porque confirmaría la leyenda popular de que el villano fingiría ser un recién llegado. Pero esto solo servirá para que no se fijen en los grandes peligros que esconde el pueblo que seguirán teniendo graves consecuencias para sus habitantes.

Según la sinopsis oficial: «Cuanto más cerca estén los residentes del pueblo de las respuestas que buscan, lo más aterrador es su búsqueda. ¿Quién es el hombre de amarillo y qué quiere?, ¿la revelación de Jade y Tabitha será la clave para llegar a casa al fin?, ¿por cuánto tiempo podrá Boyd mantener al pueblo unido cuando su cuerpo y mente se están derrumbando?, y ¿qué papel tendrá la llegada más reciente al pueblo en los eventos por venir? La temporada 4 abrirá puertas que algunos del pueblo acabarán deseando que hayan permanecido cerradas».

El reparto de esta nueva entrega

Por ahora sabemos que el protagonista va a ser de nuevo el actor Harold Perrineau el cual da vida a Boyd Stevens, el sheriff y alcalde del pueblo. También está claro que debido a la muerte de sus personajes no estarán los actores Elizabeth Moy, que interpretaba el papel de Tian-Chen Liu, la madre de Kenny y esposa de Bing-Qian, y Cliff Saunders el de Dale, otro de los residentes. Además tienen un papel de peso los actores Catalina Sandino Moreno como Tabitha Matthews, la esposa de Jim, David Alpay como Jade y Ricky He como Kenny.

También están en el reparto de esta cuarta temporada de From los actores Elizabeth Saunders como Donna, Scott McCord como Victor, Robert Joy como Henry y Chloe Van Landschoot como Kristi, entre otros. From es una de esas series que no te debes perder si te encantan las ficciones de terror y su cuarta temporada, aunque sabemos que no es la última, esperamos que desvele alguno de los misterios que rodean a esta icónica serie.