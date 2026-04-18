La mejor serie de los creadores de ‘Lost’ vuelve a HBO y estos son los episodios que tienes que volver a ver para entenderlo todo

El próximo 20 de abril se estrena la cuarta temporada de la serie de terror From en la plataforma de streaming HBO, una original ficción de los mismos creadores de Lost que se ha convertido en un éxito en todo el mundo y cuenta con miles de seguidores. Warner Bros. Discovery ha explicado que la nueva temporada promete tiene el objetivo de «desentraña el misterio de una ciudad de pesadilla que atrapa a todos los que entran en ella». Aunque no queda mucho tiempo para el estreno, como ha pasado tanto tiempo desde el de la última temporada, ya que se estrenó en septiembre de 2024, una buena idea puede ser ponerse al día viendo algunos episodios de From fundamentales. La serie From es una buena opción para todos los amantes del misterio o terror, pero comenzar a ver la cuarta temporada sin saber nada de esta serie puede resultar complicado.

La primera temporada de la serie From se estrenó en 2022 y cuenta la historia de una misteriosa localidad americana del que no pueden salir nadie porque lo rodea un bosque en donde viven extrañas criaturas que los impiden. ha sido creada por John Griffin, dirigida por Jack Bender y ha contado con Jeff Pinkner como showrunner. Cuenta la aterradora historia de un pueblo de pesadilla Estados Unidos del que los que entran no pueden salir ya que si lo intentan son asustados por las siniestras criaturas que viven en el bosque que lo rodea.

¿Qué episodios de la serie From debes ver?

Como ya hemos comentado, la serie From va desentrañando el misterio de un pueblo del que nadie puede salir, pero en las tres temporadas anteriores han tenido lugar un montón de sucesos. Comenzar a ver la cuarta temporada sini saber nada de la serie no os lo recomiendo porque no os vais a enterar de nada. Por eso la plataforma de streaming HBO ha recomendado los 10 episodios que se deben ver antes de empezar la cuarta temporada.

Estos 10 episodios esconden detalles y pistas de lo que va a pasar en esta nueva entrega. De la temporada 1 HBO recomienda ver el primer episodios titulado El largo viaje del día hacia la noche, el episodio 7 Todas las cosas buenas y el episodio 8 Ventanas rotas, puertas abiertas.

De la temporada 2 HBO recomienda el segundo episodio La amabilidad de los extraños, el episodio 6 Paso de dos, el episodios 8 El bosque para los árboles y el episodio 10 ¿Érase una vez? De la temporada 3 los elegidos por la plataforma de streaming son el segundo episodio Cuando nos vayamos, el episodio 4 Ir y volver y el episodio 10 Revelación.

En estos episodios se puede encontrar lo básico para poder ver la nueva temporada. Otra opción puede ser ver el recopilatorio que se incluye al principio de cada temporada que puede valer como resumen de lo más importante de la serie.

La preguntas sin respuesta de esta serie

Los espectadores de la serie From se han ido encontrando en estas tres temporadas con numerosas incógnitas que se han ido poco a poco planteando. De todos estos interrogantes hay tres que son fundamentales para comprender la trama de la serie. La primera incógnita sería descubrir quién es el hombre de amarillo de FROM y qué busca de los habitantes de esta pequeña localidad.

La segunda incógnita sería el tiempo que le queda a Boyd y saber si al final podrá salvar a sus amigos. Una pregunta muy difícil de contestar hasta que vaya avanzando la serie. La tercera sería saber si la revelación de Jade y Tabitha es la clave para que puedan regresar por fin a casa.

Sobre si habrá una quinta temporada de la serie From, por ahora Warner Bros. Discovery no ha confirmado ni desmentido nada, pero ya está claro que la cuarta entrega no es la última y por lo tanto por lo menos falta una más. Tampoco se sabe si la quinta entrega sería la última, pero todo apunta a que sí porque estirar más la trama de esta serie puede ser complicado. Aunque todo puede ocurrir y esta serie puede seguir la estela de Lost y acabar con un montón de episodios.

Por ahora, los seguidores de la serie de suspense y misterio From se tendrán que conformar con ver la cuarta temporada y esperar a ver si se confirma la quinta. Lo que os recomendamos es que si no habéis visto los episodios anteriores o no recordáis algún detalle esencial, lo mejor es que os centréis en estos 10 episodios de From que os recomendamos o ver los resúmenes que se incluyen delante de cada entrega.