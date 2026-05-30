La Reina Letizia repite vestido de Juan Vidal en el Día de las Fuerzas Armadas y es perfecto para el verano

La Reina Letizia nos ha vuelto a demostrar que sigue siendo uno de los grandes referentes de estilo de nuestro país y lo ha hecho en Vigo, durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Una fecha especialmente significativa para la familia real, ya que ha sido la primera vez que la princesa Leonor ha participado activamente en este importante acto institucional. Vestida con el uniforme oficial, al igual que el rey Felipe VI, la heredera ha acaparado buena parte de las miradas. Sin embargo, quien nos ha vuelto a regalar una auténtica lección de moda ha sido la Reina Letizia, con un estilismo perfecto para inspirar los looks del verano.

El diseño elegido por la monarca es un vestido que encaja a la perfección con el protocolo del acto. De largo por encima de la rodilla, en azul marino y decorado con delicados motivos blancos, se trata de una creación firmada por Juan Vidal. No es la primera vez que se lo vemos. El modelo, confeccionado en gasa y adornado con sutiles bordados florales, es una de esas piezas que funcionan como fondo de armario y que pueden acompañarnos durante años. De hecho, Letizia ya lo estrenó en 2023 durante la celebración de la Fiesta Nacional.

Eso sí, la Reina no luce exactamente la versión que salió de taller. Hemos localizado el diseño original y existe una diferencia importante. La propuesta de Juan Vidal incorporaba una lazada al cuello que, sinceramente, le habría sentado de maravilla. Ese detalle aportaba un aire más sofisticado y una personalidad muy marcada. Sin embargo, Letizia optó por modificarlo y sustituir la lazada por unas solapas que despejan visualmente el escote. El resultado es una versión más limpia, más madura y probablemente más fácil de llevar en un acto oficial de estas características. Aunque, si tenemos que elegir, seguimos pensando que el diseño original respiraba algo más de moda.

En cuanto a los complementos, la Reina Letizia volvió a apostar por la comodidad. Escogió unas sandalias blancas de tacón ancho y altura moderada, una elección que encaja perfectamente con los problemas que arrastra desde hace años en los pies debido al neuroma de Morton, una afección que provoca dolor e inflamación en la zona de los dedos. El look se completaba con un bolso de mano blanco, discreto pero actual, que terminaba de equilibrar el conjunto.

A diferencia de otras citas de carácter más solemne, el Día de las Fuerzas Armadas permite cierta flexibilidad estética y la Reina Letizia suele aprovecharla para mostrar una versión más relajada de su armario. No es ningún secreto que la Reina siente auténtica pasión por la moda, pero también sabe que su prioridad sigue siendo la agenda institucional. Por eso suele apostar por prendas elegantes, cómodas y funcionales, capaces de acompañarla durante largas jornadas sin restar protagonismo al verdadero motivo del acto.