La Reina Letizia confiesa de qué equipo es en una charla con varios jóvenes

Granada se convirtió el pasado 29 de abril en el punto de encuentro del talento joven con la celebración del Premio Princesa de Girona Arte 2026, un evento presidido por la Reina Letizia en el Auditorio Manuel de Falla. Sin embargo, más allá del reconocimiento a la cineasta Gemma Blasco, hubo un instante inesperado que captó la atención: una charla espontánea sobre fútbol que terminó con una curiosa confesión por parte de la monarca.

Durante el encuentro con varios jóvenes del Tour del Talento, el ambiente se relajó. Entre bromas y risas, surgió la típica pregunta: ¿de qué equipo es cada uno? Algunos mencionaron a clubes como el Real Madrid o el Atlético, pero la respuesta de la reina no dejó indiferente a nadie. Por si había dudas, no es del Rayo Vallecano. Lejos de alinearse con algún club concreto, Letizia respondió con total naturalidad que ella es de la Selección Española, evitando así cualquier rivalidad futbolística.

La cuarta etapa del #TourDelTalento de la @FPdGi , ha convertido la ciudad de Granada en un punto de encuentro para el talento joven, el arte y la cultura. Esta mañana, la Reina ha presidido el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona “Arte 2026” en el Auditorio Manuel… pic.twitter.com/1jZlBi5esy — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 29, 2026

La Reina Letizia ha mostrado en numerosas ocasiones su interés por el deporte como parte de un estilo de vida saludable. Aunque no se la vincula directamente con la práctica profesional de ninguna disciplina, sí mantiene hábitos activos y ha defendido la importancia de la actividad física, especialmente entre los jóvenes, como herramienta de bienestar físico y mental.

En el ámbito institucional, su agenda incluye con frecuencia actos relacionados con el deporte, desde encuentros con deportistas de élite hasta su presencia en competiciones y eventos oficiales. Además, ha respaldado iniciativas que promueven valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, muy ligados al mundo deportivo.

A nivel personal, Letizia ha evitado posicionarse como seguidora de un club concreto, algo poco habitual en España. En cambio, ha expresado públicamente su apoyo a la Selección Española de Fútbol, apostando por una visión más neutral que refuerza su papel institucional y evita entrar en rivalidades entre aficiones.