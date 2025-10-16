Soy podólogo y estas zapatillas que usa la Reina Letizia son la más cómodas para las mujeres a partir de 50 años

Cada vez son más las mujeres que cuando llegan a los 50 años buscan un calzado cómodo, ligero y saludable para sus pies sin renunciar al estilo. Y no es casualidad que las zapatillas DuckStride Luck I de Saguaro, las mismas que ha lucido en varias ocasiones la Reina Letizia, estén llamando la atención no solo por su diseño, sino también por la opinión de los podólogos, que las consideran una de las opciones más recomendables para esa etapa de la vida.

Estas deportivas minimalistas, con un precio rebajado ahora en Amazon, donde se pueden comprar por sólo 39 euros, se han convertido en un pequeño fenómeno entre las mujeres que valoran el confort. Su estilo barefoot se basa en una suela ultrafina y una estructura flexible que permiten que el pie se mueva de forma natural. Además, tienen cero drop, es decir, no hay diferencia de altura entre el talón y la puntera. Este detalle ayuda a mantener una postura más equilibrada y reduce la tensión en rodillas, caderas y zona lumbar, algo muy valorado a partir de los 50 años, cuando las articulaciones ya no responden igual que antes.

Las zapatillas que la Reina Letizia ha puesto de moda

Uno de los aspectos que más destacan los especialistas es la puntera ancha, un punto clave en el bienestar de los pies femeninos. A muchas mujeres, con el paso del tiempo, les aparecen juanetes, dedos en garra o ligeras deformaciones provocadas por años de zapatos estrechos o de tacón. Estas zapatillas, al ofrecer más espacio para los dedos, evitan presiones innecesarias y mejoran la estabilidad al caminar. Además, su tejido transpirable tipo malla mantiene los pies frescos, evita rozaduras y se adapta a la forma del pie sin apretar, algo fundamental cuando se busca comodidad sin perder sujeción.

Otro detalle que los podólogos valoran especialmente es que este tipo de calzado ayuda a fortalecer la musculatura del pie. A diferencia de las zapatillas con mucha amortiguación o estructura rígida, las Saguaro barefoot permiten que los músculos trabajen más, lo que mejora el equilibrio y previene molestias como la fascitis plantar, el dolor de metatarso o el cansancio en el arco. Al principio puede requerir un periodo de adaptación, pero a largo plazo ofrece grandes beneficios, especialmente para las que caminan a diario o pasan mucho tiempo de pie.

La Reina Letizia comenzó a usarlas tras sufrir una fractura en una falange del pie derecho, y desde entonces las ha incorporado en varias de sus apariciones públicas. Su diseño sencillo y elegante, disponible en distintos colores, encaja fácilmente con pantalones, vaqueros o looks casuales, demostrando que la comodidad no está reñida con el estilo. De hecho, cada vez más mujeres siguen su ejemplo, optando por modelos que cuidan la salud sin renunciar a la estética. Los expertos en podología recomiendan introducir este tipo de calzado de forma progresiva, especialmente si se lleva muchos años usando zapatos más rígidos o con tacón. Lo ideal es empezar con paseos cortos y ejercicios sencillos de fortalecimiento para el pie y el tobillo. Con el tiempo, el cuerpo se adapta, y la sensación de libertad y ligereza al caminar se vuelve adictiva.