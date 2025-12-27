Una familia española desaparece en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico con 11 personas

Una familia española se encuentra desaparecida tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban en Indonesia. Se trata de una pareja y sus dos hijos que se encontraban realizando una excursión en el momento del suceso.

Según las autoridades del país, el barco turístico transportaba a once personas este viernes, entre ellas la familia desaparecida, otras dos turistas españolas, cuatro tripulantes de la embarcación y un guía turístico. El equipo de rescate logró salvar a todos ellos, a excepción de la pareja desaparecida y sus hijos, a los que siguen buscando.

La embarcación navegaba por el estrecho de la isla de Padar, cerca de Labuan Bajo, un popular destino para los turistas que viajan a Indonesia. Las condiciones meteorológicas complicaron la travesía.

De hecho, la autoridad portuaria de Labuan Bajo ha especificado que las olas en la zona han alcanzado una altura de hasta tres metros. El estado del mar no sólo habría sido la causante del accidente, sino que también está complicando las labores de búsqueda y dificultó el rescate del resto de ocupantes del barco desde un primer momento. La embarcación se hundió, tal y como ha confirmado Stephanus Risdiyanto, jefe de la autoridad portuaria de Labuan Bajo.

La meteorología ha provocado el cierre de la isla de Padar a los turistas este sábado, jornada en la que se están registrando condiciones extremas.

En Indonesia, los accidentes marítimos son comunes. Se dan con frecuencia debido a las características climáticas, dado el mal tiempo habitual que desencadena un fuerte oleaje. Sin embargo, la meteorología se une a la falta de rigidez en las normas de seguridad en el archipiélago del sudeste asiático, formado por alrededor de 17.000 islas.

La isla de Padar se ubica en las islas menores de la Sonda, dentro del Parque nacional de Komodo. Está cerca del conocido destino turístico de Labuan Bajo, un pueblo de pescadores localizado en el extremo occidental de la gran isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Es la capital de la Regencia de West Manggarai.