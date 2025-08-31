La española Matilde Muñoz fue «asesinada premeditadamente», revela la Policía de Indonesia

La Policía indonesia que ha detenido a dos hombres, de 34 y 30 años, que confesaron haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española de 72 años desaparecida desde hace dos meses en Lombok, asegura que «los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron en la habitación de la víctima a través de una ventana», apunta Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental.

Según un comunicado emitido por la Policía indonesia, la madrugada del domingo por la comisaría de Lombok Occidental, los sospechosos de asesinar a Matilde Muñoz fueron detenidos por «homicidio premeditado y robo con violencia».

Uno fue capturado en su vivienda en Senggigi, cerca del hotel de Muñoz, y el otro en el hospital Maratam City, en la misma área, aunque no se precisó la fecha de las detenciones ni cómo se identificó a los sospechosos.

El jefe de investigaciones criminales de Lombok Occidental, detalló que los hombres, descritos como «trabajadores autónomos», ingresaron a la habitación de Muñoz por una ventana con la intención de robar sus pertenencias y la asfixiaron, informa Efe.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el sábado en una playa de Senggigi, a menos de un kilómetro del hotel Bumi Aditya, donde se hospedaba. El cadáver fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para realizarle una autopsia este lunes, aunque las autoridades aún no han aclarado cómo identificaron el cuerpo. Horas antes, el agente Putu Kardiyanto había informado de que el caso se trataría como una investigación criminal tras el hallazgo.

Ignacio Vilariño, sobrino de Muñoz, confirmó que el cuerpo de su tía fue encontrado «enterrado en una playa de Lombok» y está a la espera de más detalles, en contacto con el consulado español en Indonesia.

Vilariño había denunciado la desaparición el 31 de julio en Alcalá de Henares (Madrid) y el 11 de agosto, mientras que Olga Marín, amiga de Muñoz, lo hizo el 28 de julio en Sant Feliu de Guixols (Gerona).

La investigación en Lombok comenzó el 13 de agosto tras una solicitud de la Embajada de España. Según el personal del hotel Bumi Aditya, Muñoz fue vista por última vez a principios de julio, aunque su círculo cercano afirmó no tener noticias suyas desde finales de junio. El hotel informó de que Muñoz les envió un mensaje el 6 de julio diciendo que estaba en Laos, información desmentida por las autoridades migratorias indonesias.

Familiares y amigos han expresado sospechas sobre el personal del hotel y señalaron irregularidades, como la ausencia del pasaporte, la tarjeta de crédito y el móvil entre las pertenencias de Muñoz. Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y residente en Mallorca, Matilde Muñoz, jubilada y viajera habitual por Asia, visitaba el hotel Bumi Aditya desde hace cuatro años, considerándolo un lugar donde «se sentía en casa», según su amiga Olga Marín.