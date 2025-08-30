Encuentran el cadáver de Matilde Muñoz, la española afincada en Mallorca desaparecida en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han encontrado el cadáver de María Matilde Muñoz, la turista española afincada en Mallorca de 72 años que desapareció hace dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo sin vida ha sido hallado este sábado en una playa. Ya se han producido dos detenciones relacionadas con el caso.

Cabe recordar que hace unos días su ropa, sus sandalias y su mochila fueron encontrados en una zona de basura del establecimiento hotelero donde se alojaba, el Bumi Adytia. La Policía halló estos enseres con los que ha estado trabajando para tratar de dar con alguna pista que ayudara a su localización.

María Matilde Muñoz se registró en el hotel el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio. Sin embargo, no se le volvió a ver desde el 1 de julio.

El contable del hotel, Nurmala Hayati, aseguró que la española habló con él por Whatsapp. «El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que no había vuelto desde el 2. Le mandé un Whatsapp, pero no lo recibió. Finalmente, el 6 me contestó. Me dijo que estaba en Laos y ya no la escribí más», contó Hayati a EFE.

Sin embargo, éstos mensajes no cuadraban a los amigos de Matilde al estar escritos en perfecto inglés. «Nunca lo haría de esa manera», indicaron a los investigadores.

Los amigos de Matilde denunciaron su desaparición el 28 de julio. «Desde el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes de Whatsapp», relataba la denuncia, que también dejó caer que la desaparición de la gallega «no es voluntaria».

La búsqueda fue tildada de intensiva y se llegó a ampliar a puertos y al aeropuerto de la isla de Lombok, localizada a 200 kilómetros de Bali. Incluso se colocaron carteles con el rostro de la desaparecida en varios lugares del país, incluidas áreas públicas y hoteles.

La embajada española ha estado al corriente de la situación, aunque ahora el foco está puesto en los trabajadores del hotel donde se alojaba la residente en Mallorca, pues justo después de su desaparición ya alojaron a otros turistas en su habitación.

La familia de Matilde cree que «se trata de un crimen de manual»

La familia de Matilde Muñoz pidió a la Policía del país asiático que actuara con más contundencia y tomara declaración a los empleados del hotel donde la mujer se alojaba.

Y es que su entorno ha tenido claro en todo momento de que «se trata de un crimen de manual» y cree que los trabajadores del alojamiento saben lo que ha ocurrido.

El sobrino de Matilde también criticó que la Policía Científica tardara tantas semanas en registrar la habitación en la que pernoctaba Matilde, aunque desconoce lo que encontraron allí.

Lo que sí sabe es que los empleados del mencionado hotel inicialmente señalaron a los agentes otra habitación.