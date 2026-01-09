Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 8 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 329 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Mercedes ha vuelto a dejarse llevar por la innegable atracción que siente por Dámaso. Todo ello mientras ha optado por ignorar, al completo, las constantes advertencias de Victoria respecto a este asunto.

En cuanto a Luisa, tras calmar a Adriana, ha dado un importantísimo paso. ¿En qué consiste, exactamente? En armarse de valor a la hora de confesar a Pepa que ha tomado una decisión verdaderamente contundente, a la par que irrevocable. Algo que, en mayor o menor medida, va a afectar a su círculo más cercano. Es un hecho que esta impresionante temporada de la exitosa serie diaria que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española no está dejando indiferente a nadie, entre otras tantas cuestiones, por estas contundentes decisiones que, inevitablemente, marcan un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 330 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 9 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que tenemos la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes en la cadena principal de RTVE van a poder ser testigos de cómo Victoria no duda un solo segundo en protagonizar un tenso enfrentamiento con Atanasio. Es más, no duda un solo segundo en amenazarle.

¿De qué forma? Haciéndole saber que, tarde o temprano, va a conseguir su objetivo de expulsarle del valle, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Con el corazón roto, Luisa ha optado por armar el petate y, con su hijo en brazos, se arma de valor para cruzar por última vez el umbral de la Casa Pequeña. ¿Podríamos estar ante un adiós más que definitivo de la joven? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.