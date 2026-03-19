Víctor Sandoval ataca duramente a Belén Esteban y la acusa de humillarle: «Me metería en una fosa común»

No es ningún secreto que Belén Esteban siempre ha sabido cómo ganarse al público. Recientemente ocurrió durante su etapa en Sálvame, hizo lo propio en proyectos como Ni que fuéramos shhh, La familia de la tele o No somos nadie y, ahora, está sucediendo como concursante de Top Chef: Dulces y famosos. A lo largo de su trayectoria en televisión, la de Paracuellos ha forjado grandes amistades. Entre ellas, María Patiño e, incluso, Víctor Sandoval. A pesar de todo lo vivido, parece que ese vínculo con el que fuese colaborador de Sálvame se ha roto por completo. Algo que él mismo ha confesado durante su paso por el canal de Los Kikos, donde ha atacado duramente a la que fuese su compañera, durante tantos años, en el desaparecido programa de Telecinco. Entre otras cuestiones, acusó a la tertuliana de haberle «humillado» en un momento complicado a nivel económico.

«Yo no tengo dinero», comenzó diciendo el invitado de Los Kikos. «Te cuento lo que me destrozó. Me iban a cortar el teléfono porque no tengo para pagarlo. Le dije que si me lo podía pagar a medias entre María Patiño y ella. Y Belén me dijo que pusiera a la venta los muebles en Wallapop», aseguró Víctor Sandoval, y añadió: «¡Pero si son de IKEA! Que la mesa que tú me has regalado con las sillas cuesta 150 euros. Fue hace dos años, ahora, ¿qué cuestan? ¿10? ¿Cuántos muebles tengo que poner a la venta para poder pagar la factura? Los míos, los tuyos, los de Kiko… Me pareció muy fuerte lo que me dijo». Por si fuera poco, fue más allá: «Y a María le dijo que me dice eso porque yo me voy a Barcelona a vivir. Pero, ¿cómo me voy a ir yo allí a vivir si no me quiero mover de esta casa?».

Víctor Sandoval explica por qué se sintió humillado por Belén Esteban

«Tú lo sabes. No me tienes que humillar de esa manera. Entonces me cortan el teléfono. Llamaba y me salía una mujer de la operadora diciendo que tenía que pagar la factura. Pero si me dejan sin línea, ¿cómo voy a conseguir a alguien, un amigo, que me ayude?», continuó explicando Víctor Sandoval en el programa de Kiko Hernández y Kiko Matamoros.

Y añadió: «Entonces me dice que le dé el teléfono de alguien para hacer una llamada a tres y llamo a mi representante. No lo coge y pido hacer otra llamada para que localicen a mi agente. Para que le avisen que le van a llamar porque el número era de una provincia. Llamo a Patiño y tampoco lo cogen. Llamo a Belén y la señora se lo explica».

Por si fuera poco, Sandoval añadió algo más: «Me la pasa a mí, se lo explico y le digo que, como me lo habían cortado, que llamara a mi repre para avisarle que en una hora le llamaban. Me dice que vale y, al cabo de una hora, él paga la factura de teléfono y lo primero que recibo es un mensaje de ‘la Esteban’ diciéndome que fuera la última vez que le llama nadie de ninguna compañía telefónica para mis problemas».

Víctor, agradecido por los gestos de María Patiño frente a los de Belén Esteban

El invitado de Los Kikos quiso dejar algo claro: «Si María Patiño se entera de que no tengo para cenar, me manda un Uber con comida. Sin yo pedirle nada. O, de repente, recibo un Bizum y es de ella porque le ha dado la gana, porque se imagina que en la fecha en la que estoy ya no me queda nada. Porque saben lo que gano, saben que no estoy trabajando y los gastos que tengo. Ya no te lo tengo que decir más».

Es por eso que la situación le generó mucho dolor y, sobre todo, decepción: «Yo no le estaba ya diciendo que me pagase nada. Solo que llamara a mi repre. No le pedí ni un euro. Ella va diciendo que los de la compañía le dijeron que me tenía que pagar el teléfono. ¡En qué cabeza cabe que una operadora diga eso! Después le dije que empezaba a trabajar en una discoteca en Barcelona y ni me ha contestado».

«María me dijo que Belén le había contado que me había ofrecido mucho dinero por cuidar al perro y que no había querido. No fue así, no podía porque tenía un bolo que al final se cayó. Se lo ha contado a mucha gente. No me ha dejado mucho dinero. 1300 euros hace dos años», aseguró Víctor Sandoval. En un momento dado de la charla, Kiko Hernández recordó algo: «Ella dijo que pagaría tu entierro», a lo que el invitado respondió: «Ella ya no me va a enterrar ya. ¿Te crees que me iba a fiar de ella? ¡Me mete en una fosa común!».