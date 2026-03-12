Belén Esteban descoloca al equipo de ‘Top Chef’ con una confesión: «Me acuerdo de cuando…»

El pasado miércoles 11 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española, tras la emisión de La Revuelta con Laura Pausini como invitada, pudieron disfrutar de una nueva entrega de Top Chef, programa presentado por Paula Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ser testigos de cómo Belén Esteban acabó siendo protagonista de uno de los momentos más personales y especiales de este programa. Todo se produjo durante una conversación con Osvaldo Gross, miembro del jurado de Top Chef. En ese momento, la concursante del talent culinario no dudó un solo segundo en dejar a un lado la presión de la prueba para sincerarse no solamente sobre su trayectoria vital, sino también por una de las experiencias que le han marcado para siempre, en numerosos aspectos.

Prácticamente a mitad de esta nueva entrega de Top Chef se produjo el momento en el que Belén Esteban optó por compartir diversas experiencias de su vida con el chef. Así pues, la de Paracuellos explicó que su forma de ser tiene estrecha vinculación con la educación que recibió, así como el apoyo por parte del público durante todos estos años. «Pero yo siempre estaré agradecida porque soy la persona que soy, por lo que me enseñaron mis padres y por el cariño de toda la gente, ¿sabes?», explicó la concursante de Top Chef a Osvaldo Gross, miembro del jurado del talent culinario. Durante esta intervención, la que fuese colaboradora de Sálvame hizo hincapié en que su trayectoria no ha sido sencilla siempre, ni mucho menos. De hecho, reconoció que, a lo largo de la misma, ha pasado por distintas etapas.

«He pasado por fases de mi vida malas, regulares, buenas y, ahora, estoy en un momento muy, muy feliz», reconoció, haciendo referencia a los instantes más complicados a los que ha tenido que hacer frente, por diversas circunstancias. Algo que, desde luego, le ha servido para evolucionar tanto a nivel personal como profesional.

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban no dudó en dar por finalizada su reflexión echando la vista atrás al pasado, resumiendo su manera de afrontar la vida: «Me acuerdo de cuando lo he pasado mal. O sea, soy una mujer que, aunque no mire para atrás, de vez en cuando sí tiene que mirar para atrás para decir: ‘Aquí estoy yo’».

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘Top Chef’ ayer, miércoles 11 de marzo?

Eva Arguiñano, Paco Roncero y Osvaldo Gross tomaron la decisión de que Desirée Vila pusiera punto y final a su etapa en Top Chef. Sus compañeros no tardaron en reaccionar, mostrándose realmente desolados con su expulsión. Al fin y al cabo, se había ganado a pulso ser una de las concursantes más queridas de la edición.

«Me da mucha pena. Os voy a echar mucho de menos, hemos sido como una familia… Es muy duro», aseguró la atleta paralímpica. Por si fuera poco, quiso mostrarse agradecida con el programa: «Yo no era nadie, me habéis hecho sentir enorme, os voy a echar mucho de menos a todos».

Cabe destacar que no fue la única despedida de la noche, puesto que, para sorpresa de todos, el actor Luis Merlo se vio obligado a abandonar Top Chef por compromisos profesionales que debía atender. Una noticia que, como era de esperar, sus compañeros también recibieron con desconcierto, pero, sobre todo, mucha tristeza. ¡Y no es para menos!