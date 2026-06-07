Una actriz de ‘Harry Potter’ confiesa por qué no soporta a Arnold Schwarzenegger: «Se tiró un pedo en mi cara»

Si hablamos de uno de los actores más legendarios de la industria del cine, sin lugar a dudas, nombres como el de Arnold Schwarzenegger no pueden faltar en nuestra lista. El conocido protagonista de largometrajes como Terminator o Depredador se ha consolidado una importante carrera profesional en el mundo audiovisual. Numerosos proyectos que le han otorgado un gran prestigio en el medio y como estrella de Hollywood. Sin embargo, la popularidad o el éxito de un actor no es sinónimo de tener buenos modales. Una situación que ha querido recordar una conocida actriz británica. De hecho, esta artista es muy popular por haber actuado en proyectos de talla mundial como Harry Potter.

Para ponernos en contexto, la protagonista de esta noticia es Miriam Margolyes. La actriz es conocida entre los fans de Harry Potter por haber dado vida en pantalla al personaje de la profesora Sprout. De hecho, se la pudo ver en las películas de Harry Potter y la cámara secreta y en Harry Potter y la orden del fénix. Así pues, la artista se ha convertido en una de las invitadas del pódcast I’ve Got News For You. Un encuentro donde ha tenido la oportunidad de hablar de diversos momentos que han marcado su carrera profesional. Una serie de declaraciones donde sorprendió a todos con su inesperada anécdota con Arnold Schwarzenegger.

Miriam Margolyes se sincera: «Lo hizo de forma deliberada, justo en mi cara»

Miriam Margolyes explicó que coincidió con Arnold Schwarzenegger en la película de El fin de los días, en 1999. Ambos tuvieron que grabar una importante escena juntos, pero ella guarda un recuerdo muy desagradable de ese momento. «Fue bastante maleducado. Se tiró un pedo en mi cara. Yo también me tiro pedos, por supuesto, pero no en la cara de otros. Lo hizo de forma deliberada, justo en mi cara», comenzó explicando.

Con el objetivo de explicar mejor el motivo de su enfado, continuó con el relato. «Yo interpretaba a la hermana de Satán y él me estaba matando, de modo que yo me encontraba en una posición en la que no podía escapar, tirada en el suelo. Entonces se tiró el pedo. No está en la película, fue en una de las pausas, pero no lo he perdonado», dijo. Y es que, a la actriz le pareció un gesto muy feo por parte del actor, que se encontraba en la cima de su carrera profesional por aquel entonces.

Asimismo, la actriz de Harry Potter indicó que Arnold Schwarzenegger acostumbraba a «manosear a mujeres» en el rodaje. Hasta la fecha, cabe señalar que el artista estadounidense nunca se ha pronunciado sobre las declaraciones de la británica. Y es que él sigue enfocado en su carrera profesional. De hecho, según se ha podido saber, se encuentra trabajando en el próximo rodaje de la secuela de Rey Conan, uno de sus grandes proyectos de los años 80.