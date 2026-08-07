Sandra Pica, ex de ‘La isla de las tentaciones’, anuncia su embarazo

Sandra Pica atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La que fuera participante de La isla de las tentaciones como soltera, protagonista de uno de los triángulos amorosos más comentados del formato, ha anunciado a través de su perfil de Instagram que está embarazada, de la mano de su pareja actual, Josep M Pou.

La influencer compartió la noticia en redes sociales acompañada de un emotivo mensaje en catalán: «T’esperem i t’estimem, Nina» («te esperamos y te queremos, Nina»). Con estas palabras, Sandra no solo confirmó la llegada de su primer bebé, sino que también desveló dos de los secretos mejor guardados: es una niña y se llamará Nina.

El anuncio vino acompañado de un carrusel de imágenes muy especiales, entre ellas la primera instantánea en la que Sandra Pica luce su incipiente tripita, que provocó un aluvión de felicitaciones de rostros conocidos de Mediaset como Fani Carbajo o Adara Molinero. La pareja mostró también una cuidada caja de recuerdos con la primera ecografía, unos patucos blancos y un peluche en forma de conejito, además de un conjunto de punto rosa pastel y un vídeo en el que se escucha el latido de la pequeña.

De la fama en ‘La isla de las tentaciones’ al anonimato

Sandra Pica se dio a conocer en Mujeres y hombres y viceversa antes de saltar a la fama en la segunda edición de La isla de las tentaciones, donde protagonizó, como tentadora, la infidelidad de Tom Brusse a su entonces pareja, Melyssa Pinto. Aquella relación con Brusse, que llegó a continuar fuera del reality y que la llevó también a Supervivientes, terminó de forma pública y dolorosa, con Sandra reconociendo en Sábado Deluxe sentirse decepcionada por el desenlace.

Con los años, la catalana se alejó del foco mediático para centrarse en el negocio familiar, hasta hacer pública en marzo de 2023 su nueva relación con Josep M Pou, con quien ahora afronta esta nueva etapa como futuros padres. Se trata de una relación muy discreta, ya que ambos viven alejados del mundo de la televisión.

Sandra, como ya ha contado en otras ocasiones, decidió abandonar el universo Mediaset después de pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa, La isla de las tentaciones y Supervivientes, para centrarse en los negocios de su familia. Desde hace varios años trabaja en la discoteca veraniega y un restaurante que tienen en la localidad de Pallafols, en plena Costa Brava.

Allí ha dejado a un lado los focos y las cámaras para ponerse una chaquetilla y lidiar con los fogones de una cocina profesional.