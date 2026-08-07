¿Se emite ‘El Show de Bertín’ hoy, 7 de agosto? La sorprendente decisión de Canal Sur

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Bertín Osborne y todo su equipo hacen un excepcional trabajo para sorprender a la audiencia, pero también a los invitados que pasan, semana tras semana, por el plató. Este viernes 7 de agosto son muchos los que se preguntan si se emitirá una nueva entrega de El Show de Bertín, puesto que, a partir de las 21:30 horas, podremos disfrutar de la mítica Corrida de los Candiles de Marbella, que reunirá a los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacios. Por lo tanto, se cubriría el espacio habitual de emisión de El Show de Bertín. Pero, tal y como ocurrió la semana pasada con Melody como invitada, hoy también habrá nuevo programa.

Eso sí, hay que tener en cuenta que será el último de la temporada, por lo que el invitado tenía que estar a la altura. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Juan y Medio. A partir de las 00:30 horas veremos cómo el presentador, uno de los rostros por excelencia de Canal Sur Televisión, visitará por quinta vez el plató. Un hito realmente especial que, desde luego, no va a pasar desapercibido, ni mucho menos. Tanto es así que, para celebrarlo, el equipo ha preparado un detalle muy especial que, a su vez, va a provocar uno de los momentos más divertidos de la noche. Una vez más, Bertín Osborne y Juan y Medio demostrarán ante la audiencia la gran amistad que les une y la enorme complicidad que tienen. Y es que serán protagonistas de una entrevista repleta de recuerdos, anécdotas y, sobre todo, mucho humor.

Por si fuera poco, vamos a ser testigos de cómo Juan va a tener que enfrentarse a los famosos ‘Bertinazos’ de Diego Benjumea, una de las pruebas más esperadas del programa. Aunque, eso sí, se trata de alguien que conoce muy bien al presentador de El Show de Bertín, por lo que probablemente lo tenga más fácil para acertar las respuestas.

Pero no todo queda ahí, puesto que regresará una de las secciones más recordadas por la audiencia del programa, y es la de ‘El peso es justo’. Antes de marcharse de vacaciones, los colaboradores se someterán a la báscula en un reto de lo más divertido, en el que las apuestas, las sorpresas y las bromas estarán muy presentes.

Además, los espectadores de Canal Sur Televisión serán testigos de una despedida muy especial, en la que el buen rollo y las risas estarán presentes en todo momento. Cabe destacar que, desde la próxima semana, se emitirá El Show de Verano, una selección con los mejores invitados, las entrevistas más sorprendentes y los momentos más divertidos de esta temporada.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 00:30 horas en Canal Sur Televisión.