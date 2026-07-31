¿Se emite ‘El Show de Bertín’ hoy, 31 de julio? La drástica decisión de Canal Sur

No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es evidente que tanto Bertín Osborne como el resto del equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para conseguir sorprender a todos y cada uno de los espectadores. Este viernes 31 de julio va a ser una emisión completamente diferente a la que estamos acostumbrados. ¿El motivo? Canal Sur Televisión ha tomado una drástica decisión respecto al horario de emisión de la nueva entrega de El Show de Bertín. Algo que sorprenderá a gran parte de la audiencia de la televisión pública andaluza. Y todo por la emisión en directo de una corrida de toros desde Huelva.

A partir de las 19:50 horas, Canal Sur Televisión conectará en directo con la Plaza de la Merced, donde los diestros El Fandi, Manuel Escribano y Alejandro Conquero lidiarán seis astados de la legendaria ganadería de Miura. Es un festejo taurino que llama especialmente la atención por diversas cuestiones. Por un lado, el torero granadino regresa a las Colombinas de Huelva después de 15 años. Por otro lado, Manuel Escribano está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y, por último, Alejandro Conquero tomará la alternativa. Por lo tanto, se trata de una de las corridas más esperadas de la feria taurina de Huelva. Pero, ¿y qué pasa con El Show de Bertín? Sí, se emitirá una nueva entrega, pero será en un horario más tarde del habitual, como es a las 23:40 h. Todo ello contando que no se devuelva ningún astado a corrales, lo que inevitablemente prolongaría el festejo.

¿Qué veremos en la nueva entrega de ‘El Show de Bertín’ que disfrutaremos hoy, viernes 31 de julio?

En esta ocasión, Bertín Osborne y los suyos recibirán a una de las artistas andaluzas más queridas y carismáticas de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Melody. La cantante nazarena visita el programa en uno de los mejores de su trayectoria profesional. Junto al presentador, repasará los meses más intensos de su vida profesional tras su paso por Eurovisión, una experiencia que, sin duda, marcó un antes y un después en numerosos aspectos.

Entre otras tantas cuestiones, recordará cómo vivió el festival y, sobre todo, dará a conocer los nuevos proyectos que tiene por delante. Por si fuera poco, dará detalles de una de las experiencias más sorprendentes de su carrera, y es formar parte de la gran final del Mundial 2026, donde compartió escenario con importantes y reconocidos artistas.

Como suele ser habitual en El Show de Bertín, la invitada se enfrentará al Tercer Grado, donde tirará de naturalidad y sentido del humor. De esta manera, los espectadores descubrirán muchas anécdotas, entre ellas, cómo una tribu le cantó El baile del gorila. Lejos de que todo quede ahí, el equipo de Bertín Osborne pondrá a prueba a Melody en la cocina. En esta ocasión, el presentador se llevará una gran sorpresa.

Además, esta nueva entrega se despedirá por todo lo alto, puesto que la artista de Dos Hermanas se lanzará a cantar y a bailar al ritmo de Ilarie, su nuevo single y versión del éxito de Xuxa. Por lo tanto, pondrá el broche de oro a una noche repleta de risas, emoción y mucha música.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 23:40 horas en Canal Sur Televisión.