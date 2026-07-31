Iberdrola prepara la repotenciación del mayor parque eólico terrestre de Reino Unido

Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha anunciado un ambicioso plan para repotenciar Whitelee, el mayor parque eólico terrestre del Reino Unido, en los próximos años.

La iniciativa, que contempla una inversión de 1.800 millones de euros, sustituirá los aerogeneradores actuales por turbinas más modernas y potentes, elevando la capacidad del complejo desde los 539 megavatios (MW) actuales hasta los 1.000 MW.

Una vez completada la repotenciación, Whitelee produciría energía limpia suficiente para abastecer a más de un millón y medio de personas, duplicando prácticamente su capacidad sin necesidad de ocupar nuevo terreno.

Impulso económico

Los impactos positivos del proyecto se extienden también al ámbito económico y laboral. Se estima que la repotenciación generará 380 millones de euros de valor añadido bruto para la economía escocesa durante la próxima década.

Además del beneficio económico, la iniciativa contempla la creación de cientos de puestos de trabajo, tanto durante la fase de construcción como en el mantenimiento posterior del parque ya modernizado.

Whitelee constituye uno de los principales referentes de la electrificación con renovables en Europa, al tratarse de uno de los tres mayores parques eólicos terrestres de todo el continente.

Referente en Europa

El parque entró en funcionamiento en 2008 y, desde entonces, ha suministrado electricidad limpia a millones de hogares británicos, consolidándose como un activo estratégico para el sistema eléctrico del Reino Unido.

La repotenciación permitirá aprovechar las infraestructuras ya existentes para extender la vida útil de las instalaciones y maximizar su contribución a la electrificación de la economía y a la descarbonización del país.

El proyecto está, además, en línea con la trayectoria de ScottishPower de refuerzo de la seguridad y la autonomía energética del Reino Unido, y generaría importantes beneficios económicos y sociales para toda la comunidad.

Apuesta por Reino Unido

Este proyecto se enmarca, en cualquier caso, en la apuesta de Iberdrola por el Reino Unido, uno de los principales destinos de inversión del grupo energético español en los últimos años.

A través de ScottishPower, la compañía prevé invertir 28.000 millones de libras hasta 2028 para impulsar la electrificación, principalmente mediante el despliegue de más redes eléctricas y energías renovables en el país.

Con ello, Iberdrola contribuye a la independencia energética, la competitividad industrial y la creación de empleo en el Reino Unido, en línea con los objetivos de descarbonización marcados por el Gobierno británico.