Arrancarlos para eliminarlos no es una buena idea: éste sencillo truco ayuda a limitar la propagación de rizomas en tu jardín

Quien tiene un jardín sabe que algunas plantas parecen multiplicarse de un día para otro, y lo que comienza como un pequeño macizo ornamental puede terminar ocupando parterres y senderos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el responsable de este crecimiento vertiginoso se encuentra bajo tierra: los rizomas. Ante esta situación, hay quienes recurren al método más intuitivo: tirar con fuerza de los tallos o arrancar la planta desde la superficie. Pero, ¿es la mejor solución?

Según los jardineros no; esta práctica suele ser poco efectiva e incluso puede empeorar el problema. Cuando un rizoma se rompe y quedan fragmentos enterrados, cada uno de ellos puede generar nuevos brotes, favoreciendo todavía más la expansión de la planta. Por ello, la recomendación es adoptar un enfoque diferente para mantener el crecimiento bajo control sin dañar innecesariamente el resto del jardín.

¿Qué son los rizomas?

Los rizomas son tallos subterráneos que crecen de forma horizontal bajo la superficie. A diferencia de las raíces, tienen yemas capaces de producir nuevos brotes y nuevas raíces a lo largo de todo su recorrido. Gracias a ellos, las plantas se pueden extender rápidamente, colonizando amplias zonas en poco tiempo. Esta capacidad explica por qué algunas especies vuelven a aparecer una y otra vez, incluso después de cortarlas varias veces.

Cuando una planta con rizomas se extrae tirando sólo de la parte visible, normalmente el sistema subterráneo permanece intacto. Cada uno de esos pequeños trozos conserva reservas de energía suficientes para producir nuevos brotes cuando las condiciones son favorables y, como consecuencia, lo que parecía una solución rápida y efectiva, termina convirtiéndose en un problema mayor unas semanas después. Además, remover el terreno para eliminar el sistema subterráneo tampoco es una buena opción, ya que puede alterar la estructura del suelo y perjudicar las raíces de otras plantas cercanas.

En este contexto, es interesante conocer el mejor truco para limitar la propagación de los rizomas que consiste en debilitar progresivamente el sistema. Se trata de un método al alcance de todo el mundo, ya que es tan simple como eliminar los nuevos brotes tan pronto como aparecen, cortándolos a ras del suelo antes de que desarrollen hojas completamente funcionales. De esta manera, la planta se ve obligada a consumir continuamente las reservas de energía almacenadas en los rizomas para producir nuevos tallos. Con el paso del tiempo, esas reservas disminuyen y el crecimiento pierde fuerza de manera natural.

Cuando lo que se quiere es conservar una planta con rizomas sin que invada otras zonas del jardín, una de las alternativas más utilizadas consiste en instalar barreras físicas. Estas barreras se colocan enterradas alrededor del área de cultivo para impedir que los rizomas continúen avanzando bajo tierra. Finalmente, los jardineros recuerdan: uno de los errores más habituales consiste en cavar repetidamente alrededor de la planta para tratar de eliminar los rizomas.

Cómo prevenir futuros problemas

La prevención siempre es la herramienta más eficaz cuando se trata de controlar plantas que se propagan mediante rizomas. Uno de los primeros pasos consiste en informarse sobre las características de cada especie antes de incorporarla al jardín. No todas las plantas con rizomas se expanden al mismo ritmo; algunas forman grupos compactos que apenas aumentan de tamaño cada año, mientras que otras desarrollan rápidamente una extensa red de tallos subterráneos capaces de invadir todo el jardín en tiempo récord,

Elegir cuidadosamente el lugar donde se va a plantar también es un aspecto fundamental. Si una especie se puede extender con facilidad, conviene reservarle un espacio delimitado, lejos de otras plantas ornamentales delicadas, del césped o de los huertos.

Otra medida muy recomendable consiste en dejar una separación adecuada entre las distintas plantas. En ocasiones, el deseo de conseguir un jardín frondoso desde el primer momento lleva a plantar los ejemplares demasiado juntos. Sin embargo, cuando las especies empiezan a crecer, la falta de espacio favorece la competencia por el agua, la luz y los nutrientes.

Asimismo los bordes delimitadores son una gran solución; fabricados con plástico rígido, metal o materiales resistentes a la humedad se instalan bajo tierra formando una barrera física que dificulta el avance horizontal de los rizomas. Por otro lado, los jardineros insisten en la importancia de la poda de mantenimiento para controlar el crecimiento de las plantas. Los pequeños fragmentos de rizomas pueden pasar desapercibidos y permanecer enterrados, originando nuevos brotes semanas o meses después, así que es fundamental retirarlos.

La observación sigue siendo, en cualquier caso, la mejor herramienta de prevención. Aprender a reconocer los primeros signos de expansión y actuar con rapidez puede marcar la diferencia a la hora de evitar que la planta se extienda ampliamente. Planificar bien la plantación, utilizar barreras físicas cuando sea necesario y revisar periódicamente el terreno y son medidas simples que ayudan a conservar un jardín equilibrado, saludable y mucho más fácil de cuidar durante todo el año.