Audiencias ayer, 30 de julio: día de máximos para ‘En boca de todos’ y ‘El verano se mueve’

El perro andaluz by Manu Sánchez puso ayer el broche a su primera temporada en La 1, con Lolita Flores y Santiago Segura como invitados de la última función. El programa anotó un 13,2 % de cuota y una media de 838.000 espectadores, liderando la noche con claridad, aunque la cifra queda muy por debajo de lo que el formato llegó a firmar mientras contó con partidos del Mundial 2026 como telonero. Telecinco vivió una tarde de máximos gracias a los récords de El verano se mueve y de ¡De lunes a viernes!, a los que hay que sumar un nuevo máximo de temporada de En boca de todos, que fue de los primeros en informar de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Viaje al centro de la tele volvió a liderar sin problemas el access prime time con un 12,3 % de cuota y más de 1,1 millones de espectadores de media. En Telecinco, First Dates se conformó con la segunda posición, con un 9,7 % de share y 872.000 espectadores. En Antena 3 siguen mirando con atención los datos de las repeticiones de El Hormiguero, que no pueden este año luchar contra el programa de citas de Carlos Sobera ni con el espacio de los recuerdos de TVE. Estos datos flojos son una de las causas que provocan que La 1 siga ganando, ya sin el Mundial, a la cadena de Atresmedia.

Audiencias del ‘access prime time’ del 30 de julio de 2026:

‘Viaje al centro de la tele’: 12.3 % y 1.113.000

‘First dates: Summer resort’: 9.7 % y 872.000

‘El Hormiguero’: 8.7 % y 801.000

‘Viajeros Cuatro’: 6.6 % y 599.000

‘El Intermedio’: 3.8 % y 343.000

‘Cifras y letras’: 6.7 % y 603.000

Manu Sánchez se desangra sin el Mundial 2026 como telonero

El perro Andaluz ha promediado en esta primera temporada un 15,9 % de cuota y 1.089.000 espectadores de media, una cifra inflada en buena parte por el tirón del Mundial: su máximo histórico se produjo el 2 de julio, justo después del partido España-Austria, con 1.745.000 espectadores y un 22,5 % de share. El dato de anoche, sin ningún partido que le sirviera de arrastre, se queda a más de dos puntos y 250.000 espectadores por debajo de esa media inflada por el fútbol.

Ya sin el efecto del Mundial, el formato de La 1 se mueve en cifras bastante más modestas: lideró el prime time el 16 de julio con 831.000 espectadores y un 12,5 %, volvió a imponerse el día 23 con 896.000 y un 12,6 % y cerró ayer con 838.000 y un 13,2 %.

La nueva serie de Telecinco, Ella, maldita alma, se mantuvo en segunda posición con un 7,5 % de cuota y 494.000 espectadores de media. Por su parte, la segunda semana de Padre no hay más que uno: la serie en Antena 3 tuvo que conformarse con la tercera plaza, con un 6,6 % y 547.000 espectadores en su primer episodio, y un 6 % y 421.000 en el segundo.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, jueves 30 de julio:

‘El perro andaluz’: 13.2 % y 838.000

‘Ella, maldita alma’: 7.5 % y 494.000

‘Padre no hay mas que uno: La serie’ (primer episodio): 6.6 % y 547.000

‘Padre no hay mas que uno: La serie’ (segundo episodio): 6 % y 421.000

‘Super Gómez, el hombre maratón’: 4.9 % y 348.000

‘El Taquillazo: Los secretos que ocultamos 4.1 % y 258.000

Récords para Telecinco y Cuatro

¡De lunes a viernes! anotó un nuevo máximo de cuota con un 9,1% y 619.000 espectadores de media. Vamos a ver logró récord en Telecinco con un 11,5% de share y 328.000 espectadores. El verano se mueve subió hasta el 8% marcando también su máximo de cuota.

El mejor dato de Mediaset lo logra En boca de todos, que hizo récord histórico desde su estreno en Cuatro con un 11.3 % y 349.000 espectadores. Este dato tiene mucho valor, puesto que el programa de Nacho Abad comienza con datos muy bajos debido a la floja audiencia de Alerta Cobra, la serie que ocupa parte de la mañana de la cadena antes de su comienzo.

Datos de la tarde de Telecinco antes del ‘adiós’ de ‘Amor… ¡O lo que surja!’:

‘Amor…¡O lo que surja!’: 5.6 % y 466.000

‘El verano se mueve’: 8 % y 596.000

‘¡De lunes a viernes!’: 9.1 % t 619.000

‘Allá tú’: 10.3 % y 712.000

A partir del lunes la parrilla de las tardes de la cadena de Fuencarral cambia, adelantando el comienzo de El verano se mueve y el de De lunes a viernes. Lo que no cambia es el horario de ¡Allá tú!, que sigue en su mejor momento desde su regreso con Juanra Bonet al frente.

La 1 lidera el día con holgura

En el cómputo global de la jornada, La 1 se impuso con un 12,7 % de cuota de pantalla de media, por delante de Antena 3, que se quedó en un 12 % de share. Telecinco anotó un 8,5 % de cuota, Cuatro un 6,7 %, laSexta un 5,4 % y La 2 un 4,3 %. A falta de un día para terminar el mes, La 1 tiene asegurado ganarlo, en gran parte por sus espectaculares datos conseguidos hasta el día 20 de julio por el Mundial 2026 y sus celebraciones.