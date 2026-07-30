La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 29 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 875 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Petra no reacciona al bofetón y Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos celebran que la pequeña de María Fernández vaya a llamarse Jana, mientras que Carlo continúa ojo avizor por lo del beso entre Samuel y la doncella. Ella se da cuenta de que a Carlo le pasa algo, pero él no le cuenta la verdad.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Ángela y Máximo continúan enfrentados, tanto que Curro tiene que intervenir y separarlos en uno de sus enfrentamientos. La guerra en el servicio continúa, puesto que las cocineras no dudan en esconder verdura en la comida de Julio, cosa que detesta. Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche. Incapaces de reprimirse más, terminan haciendo el amor. Máximo desvela a Leocadia su verdadero plan, y es que quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia. Lo que ni tan siquiera imaginan es que la joven está escuchando a escondidas. De la peor manera se entera de que Máximo es su padre.

¿Qué sucede en el capítulo 876 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 30 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Cristóbal se muestra profundamente a favor de que las cocineras fastidien a Julio con la verdura, mientras que Martina se marcha a hurtadillas tras pasar la noche con Adriano.

Julieta confiesa a Manuel los celos que le provocó conocer que el nombre de la niña de María Fernández iba a ser Jana, mientras que Pía confiesa a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo. La desaparición de Ángela alarma a todos, mientras que Manuel reconoce que no notó nada raro en la joven cuando volvía de la cena. Leocadia se enfrenta a Lorenzo, puesto que cree que él la ha secuestrado. ¡El Capitán de la Mata le deja claro que no es así!

Curro, por su parte, regresa del cuartel sin noticias, mientras que Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle. Ella le deja claro que la prioridad en estos momentos es encontrar a Ángela. Todo ello mientras el muchacho se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el manual, mientras que María Fernández pide a Samuel que bautice a Jana. Carlo se siente incómodo, por lo que trata de postergar el bautizo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.