El comprador de lujo da la espalda a las reformas: sólo quiere viviendas listas para entrar a vivir en Madrid

El mercado inmobiliario de lujo de Madrid está viviendo un cambio de tendencia que está transformando por completo la forma de comprar vivienda entre las grandes fortunas. Los inversores internacionales ya no buscan oportunidades para reformar inmuebles exclusivos en las mejores zonas de la capital. Ahora exigen viviendas completamente terminadas, amuebladas y listas para entrar a vivir desde el primer día.

Es la principal conclusión que trasladan a OKDIARIO desde la consultora inmobiliaria especializada en el segmento super prime Spain Prime Partners, que detecta un giro radical en el comportamiento del comprador extranjero con presupuestos superiores a los dos millones de euros. En barrios como Salamanca, Jerónimos o Almagro, el tradicional atractivo de adquirir un piso para reformarlo prácticamente ha desaparecido.

El tiempo vale más que el dinero

La razón principal no es el coste de las reformas, sino el tiempo que exigen. La obtención de licencias municipales, la escasez de mano de obra altamente especializada y los largos plazos de entrega de materiales o mobiliario de alta gama pueden prolongar una rehabilitación durante más de un año.

Ese escenario resulta incompatible con el perfil del nuevo comprador internacional, que busca disponer de la vivienda inmediatamente, ya sea para instalarse en Madrid o para comenzar a obtener rentabilidad mediante el alquiler de lujo sin asumir riesgos ni retrasos.

Esta nueva demanda coincide además con un mercado que continúa encareciéndose. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la vivienda usada registra incrementos interanuales superiores al 13%, mientras que el Colegio de Registradores sitúa el precio medio de la vivienda en Madrid por encima de los 4.100 euros por metro cuadrado, reflejo de una presión compradora que sigue creciendo.

Auge del modelo «llave en mano»

Como consecuencia, el denominado mercado turnkey o llave en mano vive uno de sus mejores momentos. No basta con ofrecer un inmueble recién reformado. Los compradores demandan viviendas completamente equipadas, decoradas por interioristas de prestigio y dotadas de tecnología domótica, listas para ser habitadas desde el mismo momento de la compra.

Ante la escasez de suelo disponible para levantar nuevas promociones en el centro histórico de Madrid, el sector está apostando por la rehabilitación integral de edificios clásicos para convertirlos en residencias de máximo nivel con servicios propios de un hotel de cinco estrellas, como piscinas en cubierta, gimnasios, spa, garajes robotizados o conserjería permanente.

Este cambio también está modificando el perfil de quienes siguen apostando por comprar inmuebles para reformar. Según Spain Prime Partners, este tipo de operaciones queda prácticamente reservado a promotores especializados y a inversores profesionales dedicados a adquirir viviendas, rehabilitarlas y volver a venderlas con importantes plusvalías.

Mientras tanto, el comprador final prefiere pagar un precio superior a cambio de evitar meses de incertidumbre y trámites administrativos. Una estrategia que encaja con los datos del Consejo General del Notariado, que sitúan a los compradores extranjeros como los que pagan los precios por metro cuadrado más elevados del mercado español.

Madrid consolida así su posición como uno de los grandes destinos europeos para el capital inmobiliario internacional, donde la rapidez, la seguridad jurídica y la posibilidad de disfrutar del activo desde el primer día pesan cada vez más que el potencial de revalorización que ofrecían tradicionalmente las viviendas para reformar.