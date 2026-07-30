¿Puede España devolver a los inmigrantes que cruzan la frontera de Ceuta? Esto dicta la ley

Tras el cruce de la frontera con Ceuta de miles de marroquíes, se vuelve a plantear una de las cuestiones más controvertidas en materia de inmigración: qué puede hacer España con las personas que cruzan la frontera de forma irregular. Aunque el debate suele estar marcado por las posiciones políticas, la respuesta está recogida en la legislación vigente, que fija cuándo es posible una devolución y qué límites deben respetar las autoridades.

En caso de que salten de forma masiva la valla de Ceuta, la ley ampara el denominado rechazo en frontera. Esto permite a las fuerzas de seguridad expulsar de manera inmediata a la persona al otro lado de la valla, contando con el aval internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A principios del mes de julio, el Tribunal Supremo estableció que no se pueden aplicar devoluciones en caliente de migrantes interceptados en alta mar.

Al margen de estas «devoluciones», España cuenta con otras herramientas diplomáticas. Un convenio bilateral firmado en 1992 permite la readmisión formal por parte de Marruecos de los ciudadanos extranjeros que hayan entrado ilegalmente en territorio español desde su frontera. Sin embargo, este proceso requiere de un trámite administrativo previo, por lo que no es instantáneo.

Pacto España-Marruecos

A pesar de estas discrepancias sobre este hecho inusual, los gobiernos de España y Marruecos han acordado la entrega «lo antes posible» de «todos» los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días. Ambos países coinciden en señalar a las «organizaciones criminales» y de «tráfico de personas» que buscan «instrumentalizar» la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que están preparando «las medidas necesarias» para «recuperar la normalidad lo antes posible». Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, dijo que el Gobierno central está volcado en dar una respuesta «inmediata» a la situación en Ceuta.