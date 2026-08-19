Dónde ver La Vuelta a España 2026: canal de televisión y cómo verla en directo y en vivo online gratis

La Vuelta Ciclista a España es la tercera y última de las grandes vueltas que se disputan en el calendario del ciclismo mundial. La recta final del verano en el territorio español está marcada por la disputa de uno de los grandes eventos deportivos del año. La Vuelta a España celebra su 81ª edición en este 2026, en el que contará con un participante de lujo. Después de hacerse con su quinto maillot amarillo en el Tour de Francia, Tadej Pogacar tratará de redondear su completísimo palmarés conquistando la gran vuelta española.

El esloveno no tendrá que enfrentar al danés Jonas Vingegaard, ganador el pasado año, pero la ronda española reunirá a grandes ciclistas del pelotón como Richard Carapaz, Wout Van Aert o el español Enric Mas. Durante las más de tres semanas de competición, los corredores rodarán un total de 3.275 kilómetros que se distribuirán a lo largo de 21 etapas. El recorrido será diferente al habitual, con especial foco en el Mediterráneo y Andalucía y sin presencia en buena parte del norte y de la zona central de la Península.

Cuándo empieza La Vuelta Ciclista a España 2026

La Vuelta Ciclista a España 2026 comenzará el sábado 22 de agosto y se prolongará hasta el domingo 13 de septiembre. La 81ª edición de la ronda española contará con un total de 21 etapas y arrancará desde Mónaco con una contrarreloj individual, antes de pasar por Francia y Andorra en los primeros días de competición para dar paso al recorrido por el territorio español

La edición de 2026 se presenta como una Vuelta a España especialmente exigente, con dos contrarrelojes y varias jornadas de alta montaña que pueden decidir la clasificación general. Las miradas estarán puestas en Tadej Pogacar y en si sus rivales serán capaces de inquietar el aplastante dominio del esloveno. la ronda española concluirá en el sur por primera vez en este siglo. Sólo Santiago de Compostela había arrebatado la sede de la última etapa a Madrid en 2011 y 2024. La Vuelta a España 2026 pondrá el broche a 23 días de competición en Granada, antes del regreso a la capital en 2027.

Cómo ver por televisión gratis La Vuelta Ciclista a España 2026

Los aficionados al ciclismo podrán seguir gratis y en abierto la Vuelta a España 2026 a través de Teledeporte, que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda española. La 1 también será una opción para la recta final de las etapas más importantes, aunque el canal temático deportivo de RTVE ofrecerá al completo las 21 etapas del evento ciclista más importante de nuestro país

Además de la emisión en abierto por televisión, La Vuelta a España 2026 podrá seguirse a través de Eurosport 1, que ofrecerá una cobertura íntegra de la prueba como realiza en el resto de grandes vueltas y de citas ciclistas a lo largo de la temporada.

Cómo seguir en vivo online y en streaming La Vuelta 2026

Para aquellos que prefieran seguir la competición a través de Internet o no se encuentren en su domicilio habitual, dada la época del año, RTVE Play permitirá ver de forma gratuita las retransmisiones de La Vuelta a España 2026 en directo y online. La plataforma de RTVE estará disponible desde ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos compatibles.

También será posible seguir la carrera mediante HBO Max, servicio de streaming que incluye las retransmisiones de Eurosport y que ofrecerá las 21 etapas en directo y bajo demanda para sus suscriptores. De esta forma, los aficionados tendrán varias alternativas para seguir a Tadej Pogacar y al resto de participantes durante una Vuelta que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre.